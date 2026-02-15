Eski Ayakkabılar Yenileniyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan Bayram Bayır, vatandaşların atmaya kıyamadığı eski ve sökük ayakkabıları yenileyerek uzun yıllar kullanılmasını sağlıyor.

Zanaatına gösterdiği özen ve kullandığı tekniklerle dikkat çeken Bayır, giyilemeyecek durumdaki ayakkabıları tamir ederek ilk günkü görünümüne kavuşturuyor. 38 yıldır ayakkabıcılık sektöründe hizmet veren Bayır, mesleğini farklı bir noktaya taşıdığı dükkanında çalışmalarını sürdürüyor.

Bayır, 1988 yılından bu yana Serintepe Mahallesi'nde ayakkabı tamiri yaptığını söyledi. Mesleğe çıraklıkla başladığını dile getiren Bayır, "10 yıl çıraklık ve kalfalık dönemim oldu. Askerlik dönüşü 1988 yılının ikinci ayında yeniden işimin başına geçtim ve 38 yıldır mahalleme hizmet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eleman bulma konusunda zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını aktaran Bayır, bir tane çırak yetiştirebildiklerini belirterek, "İnşallah ben bıraktığım zaman o da mahallemize hizmet etmeye devam edecek" dedi.

Çocukluk yıllarından bu yana mesleğe ilgi duyduğunu kaydeden Bayır, "El emeği kadar helal ve kıymetli bir şey yoktur. İşimden memnunum. Esnaflıkta sabır, sebat ve kanaat olduktan sonra insan kaybetmez, aksine işi zamanla artar" şeklinde konuştu.

Gençlere de tavsiyelerde bulunan Bayır, okumak isteyenlerin mutlaka eğitimlerine devam etmesi gerektiğini belirterek, "Ancak bunun yanında bir meslek de öğrensinler. En azından okuyamadıkları zaman bir meslek sahibi olsunlar. Gençler hem hayatı öğrensin hem de açıkta kalmasın" ifadelerine yer verdi.

Mahalle sakini Ömer Bilmen, geçmişte eşyaların tamir edilerek uzun süre kullanıldığını söyleyerek, "Eskiden ayakkabılar, kısacası her şey tamir edilirdi. Şimdi ise 'kullan-at' dönemi var. Eskiden insanlar yenisini aramazdı. Bayram ustaya geldiğimiz zaman eski ayakkabılarımızı yeni hale getiriyoruz ve tekrar kullanıyoruz" dedi.

Cemal Gündoğdu ise ayakkabılarını tamir ettirip uzun süre kullandığını ifade ederek, "Ben de ayakkabılarımı ustaya getirip tamir ettiriyorum. Uzun süre giyiyoruz, yenisini almaya gerek görmüyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ