Eski Bakan Burhan Kara Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eski Bakan Burhan Kara Hayatını Kaybetti

Eski Bakan Burhan Kara Hayatını Kaybetti
04.07.2026 21:30
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Giresun'un siyasetinde önemli bir isim olan Burhan Kara, kalp krizi sonucu vefat etti.

Giresun siyasetinin önemli isimlerinden eski Devlet Bakanı Burhan Kara, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bir süredir Ankara'daki ikametinde bulunan 77 yaşındaki Burhan Kara, akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Kara'nın vefat haberi, Giresun'da ve siyaset camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

BURHAN KARA KİMDİR?

1949 yılında Giresun'un Görele ilçesinde dünyaya gelen Burhan Kara, ilk, orta ve lise öğrenimini Giresun'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olarak tıp doktoru ünvanını alan Kara, uzun yıllar serbest hekim olarak görev yaptıktan sonra siyasete atıldı. Siyasi yaşamına Anavatan Partisi (ANAP) çatısı altında başlayan Burhan Kara, 1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 genel seçimlerinde beş dönem Giresun Milletvekili seçildi. Kara, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptığı yıllarda TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği görevini de üstlendi.

Burhan Kara, 1997-1999 yılları arasında görev yapan 55. Hükümet döneminde Devlet Bakanı olarak kabinede yer aldı. Bakanlığı süresince özellikle Giresun'un yatırım, kalkınma ve altyapı projeleri konusunda yürüttüğü çalışmalarla hafızalarda yer edindi. Evli iki çocuk babası Kara, 2001 yılında ANAP'tan ayrılarak Doğru Yol Partisi'ne (DYP) katıldı.

Kaynak: İHA

Milletvekili, Burhan Kara, Kalp Krizi, 3. Sayfa, Politika, Giresun, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eski Bakan Burhan Kara Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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