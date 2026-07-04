Eski başkandan helal dut ve üzüm yaprağı ilanı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 1984-1989 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hasan Basri Yazıcı, Şehitler Caddesi üzerinde bulunan annesine ait evin bahçe duvarına astığı yazıyla takdir topladı.

Yardımlaşma ve paylaşma kültürünü yaşatmak amacıyla böyle bir girişimde bulunduğunu belirten Yazıcı bahçe duvarına "Şehitler Caddesi'ndeki annemin evinin bahçesinde bulunan dut ağacından dut almak, üzüm asmasından yaprak toplamak helaldir" yazılı ilan astı.

Çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçenler, asılan bu yazıyı memnuniyetle karşıladı. - AFYONKARAHİSAR