Eski başkandan helal dut ve üzüm yaprağı ilanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski başkandan helal dut ve üzüm yaprağı ilanı

Eski başkandan helal dut ve üzüm yaprağı ilanı
04.07.2026 10:55  Güncelleme: 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 1984-1989 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hasan Basri Yazıcı, Şehitler Caddesi üzerinde bulunan annesine ait evin bahçe duvarına astığı yazıyla takdir topladı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 1984-1989 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hasan Basri Yazıcı, Şehitler Caddesi üzerinde bulunan annesine ait evin bahçe duvarına astığı yazıyla takdir topladı.

Yardımlaşma ve paylaşma kültürünü yaşatmak amacıyla böyle bir girişimde bulunduğunu belirten Yazıcı bahçe duvarına "Şehitler Caddesi'ndeki annemin evinin bahçesinde bulunan dut ağacından dut almak, üzüm asmasından yaprak toplamak helaldir" yazılı ilan astı.

Çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçenler, asılan bu yazıyı memnuniyetle karşıladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Belediye Başkanlığı, Hasan Basri Yazıcı, Yerel Haberler, Bolvadin, Bahçe, Afyon, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eski başkandan helal dut ve üzüm yaprağı ilanı - Son Dakika

BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi
Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi ’Adana Kebap’ diye bakın ne yedirmişler Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi! 'Adana Kebap' diye bakın ne yedirmişler
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı

11:29
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
11:15
İstanbul’a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
10:51
Galatasaray’dan 5 yıldızlı şov Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
Galatasaray'dan 5 yıldızlı şov! Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
10:15
Bir can kaybı daha Kentte bilanço ağırlaşıyor
Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
09:38
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 11:50:41. #7.12#
SON DAKİKA: Eski başkandan helal dut ve üzüm yaprağı ilanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.