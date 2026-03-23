Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla eski milletvekili Çakıroğlu hayatını kaybetti
23.03.2026 14:04  Güncelleme: 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Muğla 20. Dönem Milletvekili avukat Zeki Çakıroğlu, Milas'taki ofisinde geçirdiği kalp krizi sonucu 73 yaşında vefat etti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Çakıroğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Zeki Çakıroğlu (73) ofisinde aniden rahatsızlandı. Bir süre sonra baygın halde bulunan Çakıroğlu için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından Milas'taki özel bir hastaneye kaldırılan Çakıroğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardından Çakıroğlu'nun yakınları hastaneye akın ederken, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz da hastaneye gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletti. Öte yandan Çakıroğlu'nun, CHP Milas İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Direnç Turan ile eski Ören Belediye Başkanı Kazım Turan'ın eniştesi olduğu öğrenildi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Çakıroğlu, uzun yıllar Milas'ta serbest avukatlık yaparken, bir dönem Milas Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu. Çakıroğlu, 20. Dönem'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden Muğla Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza 2 ölü, 4 yaralı Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029’a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029'a yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar

14:25
Savaşa değil maça gittiler İşte sonuç
Savaşa değil maça gittiler! İşte sonuç
14:14
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
14:10
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
13:50
Bu görüntü Trump’ı fena kızdıracak İran’dan yeni F-15 iddiası
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası
13:46
MEB duyurdu Yeni ders yarın tüm okullarda ilk kez işlenecek
MEB duyurdu! Yeni ders yarın tüm okullarda ilk kez işlenecek
13:14
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 14:31:33. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.