Muğla eski milletvekili Çakıroğlu hayatını kaybetti

CHP Muğla 20. Dönem Milletvekili, avukat Zeki Çakıroğlu, Milas'taki ofisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Zeki Çakıroğlu (73) ofisinde aniden rahatsızlandı. Bir süre sonra baygın halde bulunan Çakıroğlu için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından Milas'taki özel bir hastaneye kaldırılan Çakıroğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardından Çakıroğlu'nun yakınları hastaneye akın ederken, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz da hastaneye gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletti. Öte yandan Çakıroğlu'nun, CHP Milas İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Direnç Turan ile eski Ören Belediye Başkanı Kazım Turan'ın eniştesi olduğu öğrenildi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Çakıroğlu, uzun yıllar Milas'ta serbest avukatlık yaparken, bir dönem Milas Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu. Çakıroğlu, 20. Dönem'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden Muğla Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. - MUĞLA