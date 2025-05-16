ESKİ Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplandı

Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi ESKİ Genel Müdürlüğü 2024 yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet Akarsu Başkanlığında Büyükşehir Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.

Genel Kurul Toplantısında; ESKİ Genel Müdürlüğü 2024 yılı Bilançosu, Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu görüşüldü. Genel Kurul toplantısında konuşma yapan ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, "Yatırım programında yer alan, il geneli, ilçe ve mahallelerimizde içme suyu ve kanalizasyon yapımını tüm hızla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti ulaştırmak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Özellikle ilçelerimize bağlı mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızı sağlıklı, uzun ve sorunsuz bir şekilde kullanabilecekleri altyapıya kavuşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Ertek, Meclis Üyelerine adına teşekkür ederek sunumunu sonlandırdı. Erzurum Büyükşehir Belediye Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Genel Kurul'a katılan üyelerin gündem maddelerinin kabul edilmesinden dolayı Genel Kurul üyelerine teşekkür ederken alınan kararların ESKİ Genel Müdürlüğüne ve Erzurum'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak oturumu kapattı. - ERZURUM