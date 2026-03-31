Eski Hemşire Elif Çelik Evinde Ölü Bulundu
Eski Hemşire Elif Çelik Evinde Ölü Bulundu

31.03.2026 13:28
Mardin'de yaşayan 27 yaşındaki Elif Çelik'in evinde cansız bedeni bulundu, soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki eski hemşire Elif Çelik evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Çelik'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Şırnak'ın İdil ilçesinde toprağa verildi.

Nusaybin Devlet Hastanesi kadrosunda görev yaparken geçen ağustosta istifa ettiği öğrenilen Elif Çelik'ten üç gündür haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek için genç kadının Artuklu'daki evine gitti. Eve giren yakınları, Çelik'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemeler, Çelik'in yaklaşık üç gün önce hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için cenaze otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınan genç hemşirenin cenazesi, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Dopik Köyü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Genç kadının ölümüne ilişkin soruşturma açıldı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Eski Hemşire Elif Çelik Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Eski Hemşire Elif Çelik Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
