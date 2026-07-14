Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'ne ait otomattan kartını ancak cımbızla alabildi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait (ESKİ) su yükleme otomatından parmaklarıyla kartını geri alamayan vatandaş, bu işlemi yanında getirdiği cımbız ile yapabildi.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait su yükleme otomatında kartını parmaklarıyla çıkarmakta zorluk çeken bir vatandaş, ilginç bir yola başvurdu. Şahsın yanında getirdiği ile abone kartını makinadan almaya çalıştı. Parmaklarıyla kartını alamadığını ifade eden vatandaşın otomattan kartını cımbız ile aldığı anlar, şahsın arkadaşı tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sosyal medyada da yayınlanan görüntülerde vatandaş, otomata takıp yükleme yaptığı kartı geri alamayınca elindeki cımbızı kullanmaya çalıştı. Bu sırada, "Kartımızı alamıyoruz. Yanımızda bir adet cımbız olması gerekiyormuş, başka türlü alamıyoruz. Eskişehir'de yaşıyorsanız yanınızda cımbızınızın olması gerekiyor" dedi. - ESKİŞEHİR