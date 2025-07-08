Eskipazar Belediye Başkanı\'ndan Örnek Davranış: Maaş Kartını Vatandaşa Verdi

Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde örnek bir davranış sergileyerek, her gün düzenli olarak yardım talebinde bulunan bir vatandaşa kendi maaş kartını verdi.

Belediye binasında gerçekleşen olayda, maddi sıkıntı içerisinde olduğunu ve borçları bulunduğunu dile getiren bir vatandaş, her zamanki gibi Başkan Civa'nın kapısını çaldı.

Vatandaşı karşılayan Başkan, bir süre sohbet ettikten sonra dikkat çeken bir karara imza attı.

Vatandaşın "Başım belada, param yok, bir de borcum çok başkanım" sözleri üzerine Civa, "İbrahimcim, sen her gün belediyeye gelip benden para istiyorsun. Artık sen de yoruldun, ben de üzülüyorum" dedi.

Cıva, "Şöyle yapalım, sen kendini de beni de yorma. Ben sana maaş kartımı vereyim. Her gün buraya geliyorsun, kendini mahcup ediyorsun, ben de üzülüyorum. Bundan ne ihtiyacın varsa harca, harcayamadığını getir, onu da ben harcarım" diyerek kartını vatandaşa teslim etti.

Maaş kartını cebine koyan vatandaş, kartı geri getireceğini belirterek sevincini Başkan Cıva'ya sarılarak gösterdi. - KARABÜK