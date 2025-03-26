Eskişehir Belediyesi, Dolandırıcılara Karşı Halkı Uyardı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, telefonda belediye bürokratlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişi ya da kişilere karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyardı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Belediyemiz bürokratlarının isimlerini kullanarak vatandaşlarımızı telefonla arayarak dolandırmak isteyen şahıslara karşı halkımızı uyarmak istiyoruz. Son günlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey bürokratlarının adını kullanarak para istenmesine yönelik bilgiler gelmektedir. Telefonda bu tür beyanlarda bulunanların Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile kesinlikle ilgileri yoktur. Belediyemizdeki hiçbir bürokrat ya da çalışanın para istemesi söz konusu olamaz. Bu gibi durumlara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden kolluk kuvvetlerine bildirmeleri rica olunur" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR