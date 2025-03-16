Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce\'den Hayvan Sahiplendirme Çağrısı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, barınaktan köpek sahiplenmesinin ardından vatandaşlara çağrıda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nden köpek sahiplendi. Malta terrier cinsi sahiplendiği köpeğe 'Pamuk' ismini veren Başkan Ünlüce, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi'ne ait barınaklarda yeni sıcak yuvalarını bekleyen sokak hayvanlarının olduğunu hatırlattı.

Sahiplendiği köpeğe 'Pamuk' ismini veren Başkan Ünlüce vatandaşlara da çağrıda bulunarak, "Farkındalık amacıyla Tepebaşı barınağımızı ziyaret ederek bir köpek sahiplenmek istedim ve Pamuk'la tanıştık. İlk görüşte aşk gibi bir şeydi aramızdaki. Başlarda çok sessizdi ama şimdi sevgiyle yaramaz bir çocuğa dönüştü. Değerli hemşerilerim sizlerin de barınaklardaki, bu sahipsiz hayvanlarımızı sahiplenerek onlara evinizde, yuvanızda, bahçenizde bir yer açmanızı diliyorum" dedi.

Vatandaşları barınağa gelerek kedi ve köpek sahiplenmeye davet eden Ünlüce, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak Hayvan Bakımevimizin inşaatı hızla devam ederken, bir yandan da doğal yaşam alanı için çalışmalarımızda sona geldik. Bakımevimiz son teknoloji ile donatılmış bir tesis olacak ve sokak hayvanlarına bakım, aşı, tedavi ve kısırlaştırma hizmeti sunacak. Ancak değişen yasa sonrası belediyeler olarak kısırlaştırma yapmamız tek başına yeterli olmayacak. Vatandaşlarımızın da hayvan sahiplenerek bu mücadelenin bir parçası olmasını istiyoruz. Ben de farkındalık amacıyla Tepebaşı barınağımızı ziyaret ederek bir köpek sahiplenmek istedim ve Pamuk'la tanıştık. İlk görüşte aşk gibi bir şeydi aramızdaki. Başlarda çok sessizdi ama şimdi sevgiyle yaramaz bir çocuğa dönüştü. Önümüzdeki günlerde de birimlerimiz hayvan sahiplenme konusunda girişimlerde bulunacaklar. Can dostlarımıza karşı duyarlı olan tüm hemşerilerimden de hayvan satın almamalarını, barınakları ziyaret ederek sokak hayvanlarına sıcak birer yuva olmalarını rica ediyorum" diye konuştu.

Başkan Ünlüce köpeği Pamuk ile olan görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşırken, yapılan paylaşımlar vatandaşlardan büyük beğeni aldı. - ESKİŞEHİR