 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atık Malzemeleri Geri Dönüştürerek Sera İnşa Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atık Malzemeleri Geri Dönüştürerek Sera İnşa Ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, atölyelerde yapılan çalışmalarda ortaya çıkan atık malzemeleri dönüştürerek 400 metrekare sera yapımını tamamladı. Ayrıca, 675 metrekare yeni bir sera yapım çalışması da devam etmektedir.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atık Malzemeleri Geri Dönüştürerek Sera İnşa Ediyor
15.12.2023 - 14:27,  Güncelleme: 14:28
Abone Ol

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni ve örnek bir uygulamaya daha imza attı. Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, atölyelerde yapılan çalışmalarda ortaya çıkan atık malzemeleri dönüştürerek 400 metrekare sera yapımını tamamlarken, 675 metrekare yeni bir sera yapım çalışmasına daha başladı.

Tohumdan çiçek ve ağaca, iklim değişikliği etkilerini azaltarak kentsel biyoçeşitliliği arttıracak yeşil alan ağaçlandırma çalışmalarından, sanatsal ve işlevsel kent mobilyalarına birçok alanda sağlıklı ve estetik bir çevre için çalışan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, atık malzemelere yeniden hayat verdi.

Park ve Bahçeler Dairesi yetkilileri, "Her yeni bir günün tüketim olduğu günümüzde atık malzemelerin değerlendirme konusu hayatımızda önemli bir yer almaktadır. Yeniden değerlendirme imkanı olan profil, boru gibi metal malzemeler Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığımızda yer alan atölyelerimizde çeşitli fiziksel işlemlerden geçerek tamir ve bakımları yapılarak işlenmekte olup, tekrardan üretim sürecine dahil edilmektedir. Biz de bu çerçeveden yola çıkarak yeni seralarımızı hurda depomuzda yer alan metal malzemelerden imal etmekteyiz. Söz konusu geri dönüşüm uygulamamıza esas bir adet 400 metrekare alana sahip sera imalat ve yapım işleri tamamlanmış olup, 675 metrekare yeni sera yapım çalışmamız devam etmektedir" açıklaması yaptı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Belediye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atık Malzemeleri Geri Dönüştürerek Sera İnşa Ediyor - Son Dakika


14:27
Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23
Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu
14:21
General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13
Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
13:32
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu
13:03
İstek şarkı tartışmasında öldürülen kişi için sanık ilk kez hakim karşısına çıktı İstek şarkı tartışmasında öldürülen kişi için sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

Son Dakika
14:27 Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23 Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan milletvekili attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu
14:21 General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:05 Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
13:32 Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu
13:03 İstek şarkı tartışmasında öldürülen kişi için sanık ilk kez hakim karşısına çıktı
12:54 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü
12:50 Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
12:49 Vatandaşa inek sattıran fatura göndermişlerdi! ASKİ'deki usulsüzlükler Sayıştay raporunda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 14:51:56. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atık Malzemeleri Geri Dönüştürerek Sera İnşa Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement