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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu'nda Şatoda Müzik etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu'nda Şatoda Müzik etkinliği düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu, 2024 yılının ilk konseri olan Şatoda Müzik etkinliği ile müzikseverlerle buluştu. Klarnet-Trompet Konseri büyük ilgi gördü ve Melis Naz Ünver, Sena Tuna ve Gizem Tanatar eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. Şatoda Müzik etkinlikleri, Doç. Hale Basmacıoğlu'nun danışmanlığıyla yıl boyunca devam edecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu\'nda Şatoda Müzik etkinliği düzenlendi
08.01.2024 - 13:58,
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu'nun düzenlediği "Şatoda Müzik" etkinliği kapsamında 2024 yılının ilk konserinde müzikseverler ile buluşuldu.

Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu birbirinden özel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Son olarak 2024 yılının ilk konseri Şatoda Müzik etkinlikleri ile müzikseverlerle buluştu.

Masal Şatosu sahnesinde gerçekleştirilen "Klarnet-Trompet Konseri" izleyiciler ve Masal Şatosu ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gördü. Konserde Melis Naz Ünver klarnet, Sena Tuna trompet ve Gizem Tanatar piyano ile eşsiz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Doç. Hale Basmacıoğlu'nun gönüllü danışmanlığı ile düzenlenen, farklı müzik türleri, eserleri ve enstrümanlarını çocuk ve yetişkinlerle buluşturan Şatoda Müzik etkinlikleri yeni içerikleri ile yıl boyunca devam edecek.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu'nda Şatoda Müzik etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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