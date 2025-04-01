Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Volkan Konak'a Anlamlı Vefa - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Volkan Konak'a Anlamlı Vefa

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yaşamını yitiren ünlü sanatçı Volkan Konak'ı unutmayarak, tramvay hatlarında onun sevilen şarkılarına yer verdi. Vatandaşlar tramvay yolculukları esnasında Konak'ın müziğiyle keyifli anlar yaşadı.

01.04.2025 18:31  Güncelleme: 18:37
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Büyükşehir'den Volkan Konağa vefa

ESKİŞEHİR - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'a vefa göstererek, tramvay hatlarında gün boyu unutulmaz şarkılarına yer verdi. Eskişehirli vatandaşlar, Volkan Konak'ın sevilen şarkıları eşliğinde tramvay yolculukları yaparken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye bu anlamlı vefa için teşekkürlerini iletti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ı unutmadı. Tramvaylarda, Konak'ın anısını yaşatmak amacıyla, tramvay hatlarında gün boyu sanatçının en sevilen şarkılarına yer verdi. Eskişehirli vatandaşlar, tramvay yolculukları sırasında Volkan Konak'ın unutulmaz şarkılarıyla keyifli bir atmosferde seyahat etti. Konak'ın müzikleriyle vatandaşlar hem duygusal hem de anlam dolu anlara sahne oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Değerli sanatçımız Volkan Konak onurlu yaşamıyla, cesur sözleriyle, yüreğindeki Atatürk ve vatan sevgisiyle asla unutulmayacak. Şarkılarıyla içimizde bazen hırçın dalgalar, bazen ılık rüzgarlar estirmeye devam edecek. Bugün, şehrimizin tramvaylarında bu anlamlı vefayı göstermek istedik." dedi. Vatandaşlar ise Başkan Ünlüce'ye teşekkürlerini ileterek, "Volkan Konak çok sevdiğimiz bir sanatçımızdı. Tramvaya binince onun şarkılarıyla yolculuk yapmak çok hoşumuza gitti. Çok ince düşünülmüş güzel bir vefa örneği" dediler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Volkan Konak'a Anlamlı Vefa - Son Dakika

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