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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sivrihisar'da Hayvan Yetiştiricilerine Destek Sağladı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sivrihisar'da Hayvan Yetiştiricilerine Destek Sağladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, küçük çiftçilerin sürekli artan maliyetler karşısında zorlanmaması için Sivrihisar ilçesinde hayvan yetiştiricilerine mineral blok ile mastitis önleyici solüsyon desteği sağladı. Büyükşehir Belediyesi'nin Tarımsal Hizmetler Dairesi aracılığıyla verilen destekler, 2024 yılında da devam edecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sivrihisar\'da Hayvan Yetiştiricilerine Destek Sağladı
25.01.2024 - 15:01,
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sürekli artan maliyetler karşısında zorlanan küçük çiftçiler için sürdürdüğü projeler kapsamında Sivrihisar ilçesinde hayvan yetiştiricilerine mineral blok ile mastitis önleyici solüsyon desteği sağladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarımsal Hizmetler Dairesi aracılığıyla yüksek maliyetler nedeniyle üretmekte zorluk çeken çiftçiler ve hayvan üreticilerine verdiği destekler 2024 yılında da tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda Sivrihisar'ın Gerenli mahallesinde faaliyet gösteren ve destek başvurusu yapan 25 hayvan yetiştiricisine mineral blok ile mastitis önleyici solüsyon desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkililerince teslim edilen destek sonrası teşekkürlerini ileten hayvan yetiştiricileri, "Maliyetler sürekli artıyor. Her gün fiyatlar yükseliyor ve üretmek zorlaşıyor. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'in bize sağladığı bu desteklerle biraz olsun nefes alıyoruz. Yılmaz Hocamıza, Büyükşehir Belediyemizin görevlilerine çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar"

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sivrihisar'da Hayvan Yetiştiricilerine Destek Sağladı - Son Dakika
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