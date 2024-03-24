Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), tarlalarından hasat ettiği buğdayları fabrikada işleyerek un haline getirdi ve sosyal desteğe dönüştürdü. 25 kilogramlık çuvallar halinde Eskişehir'de ihtiyaç sahibi 3 bin 400 haneye toplam 85 bin kilogram un desteği verildi.
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilen Reis ve Es 26 adlı ekmeklik buğday çeşitlerinin tohumlarından elde edilen buğdaylar, çiftçiye ve hayvan üreticilerine destek olmasının yanında büyük bir sosyal projeye de dönüştü. Atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılması için başlatılan buğday ekimi çalışmalarıyla çiftçiye tohum, hayvan üreticisine balya desteği sağlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını sürdürerek ihtiyaç sahiplerinin un ihtiyacını karşıladı.
Yaklaşık 750 dekarlık alana ekilerek elde edilen ekmeklik buğdaylar fabrikada işlendi ve un haline getirildi. 25 kilogramlık çuvallar halindeki unlar, aşevinden yararlananların yanı sıra ihtiyaç sahibi 3 bin 400 haneye un desteği olarak ulaştırıldı. Unlar, Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.
Eskişehirliler, Üretici Marketlerden 5 kilogramlık unları satın alabilecek.
Son Dakika › Yerel › Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarlalarından Hasat Edilen Buğdayları İhtiyaç Sahiplerine Un Desteği Olarak Dağıttı - Son Dakika
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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