Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarlalarından Hasat Edilen Buğdayları İhtiyaç Sahiplerine Un Desteği Olarak Dağıttı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarlalarından Hasat Edilen Buğdayları İhtiyaç Sahiplerine Un Desteği Olarak Dağıttı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarlalarından Hasat Edilen Buğdayları İhtiyaç Sahiplerine Un Desteği Olarak Dağıttı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tarlalarından hasat ettiği buğdayları fabrikada işleyerek un haline getirerek ihtiyaç sahibi 3 bin 400 haneye toplam 85 bin kilogram un desteği sağladı.

24.03.2024 14:15  Güncelleme: 14:23
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), tarlalarından hasat ettiği buğdayları fabrikada işleyerek un haline getirdi ve sosyal desteğe dönüştürdü. 25 kilogramlık çuvallar halinde Eskişehir'de ihtiyaç sahibi 3 bin 400 haneye toplam 85 bin kilogram un desteği verildi.

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilen Reis ve Es 26 adlı ekmeklik buğday çeşitlerinin tohumlarından elde edilen buğdaylar, çiftçiye ve hayvan üreticilerine destek olmasının yanında büyük bir sosyal projeye de dönüştü. Atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılması için başlatılan buğday ekimi çalışmalarıyla çiftçiye tohum, hayvan üreticisine balya desteği sağlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını sürdürerek ihtiyaç sahiplerinin un ihtiyacını karşıladı.

Yaklaşık 750 dekarlık alana ekilerek elde edilen ekmeklik buğdaylar fabrikada işlendi ve un haline getirildi. 25 kilogramlık çuvallar halindeki unlar, aşevinden yararlananların yanı sıra ihtiyaç sahibi 3 bin 400 haneye un desteği olarak ulaştırıldı. Unlar, Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Eskişehirliler, Üretici Marketlerden 5 kilogramlık unları satın alabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarlalarından Hasat Edilen Buğdayları İhtiyaç Sahiplerine Un Desteği Olarak Dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarlalarından Hasat Edilen Buğdayları İhtiyaç Sahiplerine Un Desteği Olarak Dağıttı - Son Dakika
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