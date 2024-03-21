Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yaşar Kemal Bulvarı'nı trafiğe açtı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yaşar Kemal Bulvarı'nı trafiğe açtı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yaşar Kemal Bulvarı\'nı trafiğe açtı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2. Arabacılar Caddesi ile Ertaş Caddesi'ni birbirine bağlayacak olan Yaşar Kemal Bulvarı'nın 2. etap çalışmalarını tamamlayarak yolun trafiğe açıldığını duyurdu.

21.03.2024 17:40  Güncelleme: 17:45
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından 2. Arabacılar Caddesi ile Ertaş Caddesi'ni birbirine bağlayacak Yaşar Kemal Bulvarı'ndaki 2. etap çalışmaları tamamlanarak yol araç trafiğine açıldı.

Sorunsuz bir üstyapı için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kente konforlu ve güvenli yollar kazandırmaya devam ediyor.

EBB Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen, ESTİM ile Ertaş Caddesi arasında kalan ve mevcutta kullanılan iki kilometrelik yolun devamı niteliğindeki 2. etap çalışmaları tamamlandı. 2. Arabacılar Caddesi ile Ertaş Caddesi'ni birbirine bağlayacak, yaklaşık 2.5 kilometrelik yol araç trafiğine açılarak kent içi trafikte önemli bir alternatif olarak hizmete alındı.

Konuyla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, şu açıklamayı yaptı:

"Resmi süreçleri devam eden 3. etapta ise 2. Arabacılar Bulvarı ile Seyitgazi Yolu'nu birbirine bağlayacak ve şehrimize yaklaşık 8 kilometrelik yeni bir bulvar kazandırmış olacağız. Bu bulvar sayesinde Vadişehir, Ihlamurkent, Çankaya, Yıldıztepe, Büyükdere, Gültepe, Yenikent mahallelerimiz başta olmak üzere bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız şehir içine girmeden direkt olarak Organize Sanayi Bölgesi'ne, ESTİM'e ve Şehir Hastanesi'ne ulaşabilecekler."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yaşar Kemal Bulvarı'nı trafiğe açtı - Son Dakika

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