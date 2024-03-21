Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yaşar Kemal Bulvarı\'nı trafiğe açtı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından 2. Arabacılar Caddesi ile Ertaş Caddesi'ni birbirine bağlayacak Yaşar Kemal Bulvarı'ndaki 2. etap çalışmaları tamamlanarak yol araç trafiğine açıldı.
Sorunsuz bir üstyapı için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kente konforlu ve güvenli yollar kazandırmaya devam ediyor.
EBB Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen, ESTİM ile Ertaş Caddesi arasında kalan ve mevcutta kullanılan iki kilometrelik yolun devamı niteliğindeki 2. etap çalışmaları tamamlandı. 2. Arabacılar Caddesi ile Ertaş Caddesi'ni birbirine bağlayacak, yaklaşık 2.5 kilometrelik yol araç trafiğine açılarak kent içi trafikte önemli bir alternatif olarak hizmete alındı.
Konuyla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, şu açıklamayı yaptı:
"Resmi süreçleri devam eden 3. etapta ise 2. Arabacılar Bulvarı ile Seyitgazi Yolu'nu birbirine bağlayacak ve şehrimize yaklaşık 8 kilometrelik yeni bir bulvar kazandırmış olacağız. Bu bulvar sayesinde Vadişehir, Ihlamurkent, Çankaya, Yıldıztepe, Büyükdere, Gültepe, Yenikent mahallelerimiz başta olmak üzere bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız şehir içine girmeden direkt olarak Organize Sanayi Bölgesi'ne, ESTİM'e ve Şehir Hastanesi'ne ulaşabilecekler."
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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