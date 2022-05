Eskişehir'de, 15 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar Suçlamasıyla Tutuklanan Enişte Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika

ÖZGE ZAİM

Eskişehir'de, 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla, çocuğun ablasının 37 yaşındaki eşi hakkında dava açıldı. Çocuğun annesi, "Bedeli ne olursa olsun, sonuna kadar hakkımı arayacağım. Benim iki evladım birden mahvoldu" dedi.

Eskişehir'de 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla, çocuğun ablasının eşi hakkında dava açıldı. İddianameye göre; çocuğun ablasının tutuklu olarak yargılanan eşi, yılbaşı kutlaması için ablasının evine giden çocuğa istismarda bulundu. Ablasının eşi, çocuğun cep telefonunda bulunan başka bir kişi ile yazışmalarını ve yine başka bir kişiye gönderdiği fotoğraflarını kaydetti ve çocuğu uzun süre tehdit etti.

"HATIRLAMIYORUM DEMİŞ"

Çocuğun annesi, son zamanlarda kızının çok agresif bir durumda olduğunu, bu nedenle konuştuğunda da istismar olayını öğrendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kızım bu durumu ilk önce kız kardeşime söylüyor. 'Olay bundan ibaret' diye. Sonra kız kardeşim bana söylüyor. 'Abla böyle bir durum varmış' dedi. Tabi başta inanamıyorsun. Babasıyla irtibata geçtim. Dedim 'yılbaşı gecesi siz, gittiğinizde böyle bir olay yaşanmış, bunun gerçekliği nedir, ne değildir', sordum. Başta konduramadılar. İftira atıyorsunuz gibi konular geçti. Aradan 3-4 saat geçti. Kızımın babası beni aradı. 'Biz eve gidelim olmazsa konuşalım bu şahısla, emin olalım' dedi. Gidiyorlar kızımın evine konuşmaya. 'O akşam alkol aldık biz siz gittikten sonra, hatırlamıyorum' demiş. Hiçbir şekilde 'yapmadım' diye bir savunma yok. Öyle olunca babası beni aradı. Ne yapsın, 'hatırlamıyormuş' dedi. 'Hatırlamıyorum' deyince, ben de 'Gideceğim savcılığa suç duyurusunda bulunacağım, çocuk şubeye şikayette bulunacağım' dedim. 'Tamam' dedi. Gittik, çocuk şubeye şikayetimizi beyan ettik. Oradan adli muayenelere gittik. Adli kontroller yapıldı, ertesi günler için. Kızımın ifadesi alındı. Pazartesi günü de şahıs ifadeye çağrılıyor. Orada 24 saat ifadesi alınıyor. İfadesi alındıktan sonra şubatın sekizinde tutuklu olarak yargılanmasına karar veriliyor.

"HAKKIMI SONUNA KADAR ARAYACAĞIM"

O an ne yapacağımı bilemedim. Delirdim resmen. Ben sinir krizi geçirdim, anne psikolojisi. Allah kimsenin başına vermesin. Babasına verilen ifadelerde hatırlamıyorum deyince sonradan adli kontrolle, muayeneler, ifadeler olayın doğruluğunu gösterdi. Benim kızım 15 yaşında. Ablasının kocası yapıyor. Konduramıyorsun ama maalesef doğru. Hakkımı arayacağım. Bedeli ne olursa olsun, sonuna kadar hakkımı arayacağım. Benim iki evladım birden mahvoldu. Yapan büyük kızımın kocası, mağdur olan küçük kızım. Anneyim sonuçta. Olay gününden 1 gün sonra kızımın babası, babaanneleri aradılar. 'Neden böyle bir şey yaptınız? Artık olan olmuş, sonuçta herkes bir şekilde düzenine bakardı en azından büyük kızının yuvası yıkılmazdı, hani öteki bir şekilde evlenir, yuvasını kurar, neden dallandırıp budaklandırdınız' gibisinden tepkilerle karşılaştık. Çocuğumun baba tarafı da yanımızda değil. Hem mağduruz hem suçluyuz. Ama bu şu an da Türkiye'nin kanunu. Mağdur her zaman suçludur ya. Onun için ben hiçbir zaman yanlış iş yaptığımı düşünmüyorum.

"DİĞER KIZIM NİSAN AYINDAN BERİ KAYIP"

Evladımın hakkını sonuna kadar arayacağım. Büyük kızım çocuğunu aldı, kayıp. Çocuğunu aldı ve gitti. Nisanın 10'undan beri kızımdan haber alamıyorum. Hayatından endişe duyuyorum. Benim iki çocuğum birden rezil olmuş, ben mahvolmuşum. Yanımızda durması gerekenler seyrediyor. Sonuna kadar da çocuklarımın hakkını aramaya kararlıyım."