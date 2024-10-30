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Eskişehir'de 297 dilenciden sadece 4'ünün maddi durumunun kötü olduğu belirlendi

Eskişehir Valiliği dilencilikten kazanılan 62 bin 129 liraya el koydu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy:

"1 yıl içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarda toplam 297 dilenciye işlem yaptık"

"Dilencilere kaşı 1 yılda 2 bin 641 uygulama gerçekleştirilmiştir"

"160 hane ziyareti gerçekleştirdi. Sadece geçici olarak 4 kişiye ekonomik yönden 1 defaya mahsus destek verilmesi yönünde bir karar alındı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Valiliğince yetişkin dilencilere yönelik 1 yılda toplam 2 bin 641 uygulamada 297 dilenciye işlem yapılırken, bu şahısların sadece 4'nün yardıma ihtiyacı olduğu, diğer dilencilerin maddi durumunun iyi olduğu belirlendi.

Eskişehir Valiliğince kentte dilencilikle mücadele devam ediyor. Vali Hüseyin Aksoy, düzenlediği basın toplantısında yetişkin dilencilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Aksoy, 1 yılda 2 bin 641 uygulama gerçekleştirilip 297 dilenciye işlem yapıldığını aktardı. Aksoy, işlem yapılan dilencilerin yüzde 20'sinin farklı illerden kente geldiğine değinirken, dilencilikten elde edilen 62 bin 129 liraya ise el konulduğunu bildirdi.

Çalışmalar sonucunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün incelemeleri ve 160 hane ziyareti sonucunda sadece 4 kişiye bir defaya mahsus destek verildiğini aktaran Vali Hüseyin Aksoy, dilencilerin maddi durumlarının genel manada iyi olduğu bilgisinin altını çizdi.

"Dilencilikle elde edilen 62 bin 129 liraya el konulmuştur"

Son 1 yıl içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi paylaşan Vali Aksoy, "Toplam itibariyle baktığımızda 2 bin 641 uygulama gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımızın da dilencilikle mücadele konusunda bizlere destek olmalarını talep etmiştik. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de 226 ihbar gelmiştir. İhbarda bulunan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmayı yaparken bunu başarma noktasında vatandaşlarımızın desteği bizler için oldukça kıymetli. Bu anlamda destek olan, katkı sağlayan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Son 1 yıl içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarda toplam 297 dilenciye işlem yaptık. Bu dilenen kişilerin yaklaşık yüzde 65'i kadın, yüzde 35'inin erkek olduğunu görüyoruz. Yaş aralığına da baktığımızda 18-25 arası yaklaşık yüzde olarak 30, 26-40 yaş arası yüzde 25, 41-60 yaş arası yüzde 30 ve 61 yaş üstü de yüzde 15 gibi bir oranla karşımızda duruyor. Bu dilenen kişilere yönelik olarak özellikle yaptığımız işlem sayısına baktığımızda da 247 kişiye idari para cezası uygulamışız. İdari para cezalarını uyguladığımız kişilere baktığımızda 148 kişinin ayrıca gelirine el koymuşuz. Uygulamaya başladığımız tarihten itibaren bugüne kadar dilencilikle elde edilen 62 bin 129 liraya el konulmuştur" şeklinde konuştu.

"4 kişiye ekonomik yönden 1 defaya mahsus destek verilmesi yönünde bir karar alındı"

Dilencilikle ilgili tespit ettikleri kişilerin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları tarafından sosyal inceleme yapıldığına dikkat çeken Vali Aksoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Sosyal inceleme yapıldıktan sonra gerçekten ekonomik ihtiyaçları olup olmadığına bakıyoruz. Özellikle hane ziyareti yapılan 160 söz konusu. Bu hanelerin içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na da bunları iletiyoruz ve vakfa, 'Bunun durumu yardıma muthaç olabilir mi' diye bakmaları için gönderdiğimiz 42 kişiyle ilgili kriterlere uygun olmadığını gördük. Bu ne demek? Demek ki gelir düzeyi oldukça iyi ancak dilenmeyi meslek haline getiren kişilerin var olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz 160 hane ziyareti gerçekleştirdi. Sadece geçici olarak 4 kişiye ekonomik yönden 1 defaya mahsus destek verilmesi yönünde bir karar alındı. Özellikle dilenen kişilere baktığımızda bunların bir kısmının il dışından geldiğini görüyoruz. Bu anlamda il dışından gelen kişilere de baktığımızda onların da sayılarının yaklaşık yüzde 20 civarında olduğunu ifade edebiliriz."

"96 kişinin sağlık taraması yapıldı"

Dilencilikle mücadele konusu üzerinde hassasiyetle durdukları bir konu olduğunu belirten Vali Aksoy, "Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalarda önemli mesafeler aldık. Eskişehir'de dilenciliği tamamen ortadan kaldırmak adına kararlı bir tutum içerisindeyiz. Bu çalışmalarımızda özellikle emniyet, güvenlik birimlerimiz, jandarma birimlerimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün birimleri, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin zabıtaları aktif olarak görev yapmışlar. Ben görev yapan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Basınımızın bu konuda duyarlılığı oldukça önemli. Bu duyarlılığı daha da yaygınlaştırarak dilenciliğin bir meslek halinde olmamasını oldukça önemsiyoruz. Özellikle dilenen kişilerin sağlık taramalarını da biz İl Sağlık Müdürlüğümüze yaptırıyoruz. Bu çerçevede, 96 kişinin sağlık taraması yapılmış ve çeşitli sağlık hizmetlerinin verilmesi konusunda ilgili birimlerimizce çalışmalar ortaya konmuştur. Ben özellikle vatandaşlarımızdan dilenen kişilere yardım yapmamalarını istiyor ve istirham ediyorum. Gerçekten ihtiyacı olanlara biz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla gereken desteği veriyoruz. 'Benim etrafımda tanıdığım veya bildiğim yardım yapacak kimse yok ancak yardım yapmak istiyorum' diyen vatandaşlarımız varsa da bu yardım yapacakları miktarları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza yatırmaları durumunda biz onları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bu bir topyekün mücadeleyi gerektiriyor. Bu anlamda bu çalışmalarımıza katkı sağlayan bütün kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.