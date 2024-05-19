Eskişehir\'de 3. Uluslararası Odunpazarı 3D Gençlik Festivali düzenlendi

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Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi'nin düzenlediği 3'üncü Uluslararası Odunpazarı 3D (Dinleme, Diyalog, Dayanışma) Gençlik Festivali'nde tiyatro ekipleri, stant kurarak vatandaşları bilgilendirdi.

Odunpazarı Belediyesi Kanlıkavak Parkı'nda gerçekleştirilen 3'üncü Uluslararası Odunpazarı 3D Gençlik Festivali'nde farklı alanlardan birçok topluluk stant açarak vatandaşların sorularını cevapladı ve sohbet etti. Gelenekselleşen etkinlik, birçok vatandaşın yoğun katılımı ile gerçekleşti. Binlerce vatandaşın ve onlarca topluluğun katıldığı etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katılarak stantları ziyaret etti. Farkındalık oluşturmak ve toplumun daha da sosyalleşmesi için düzenlendiği öğrenilen etkinliğe Eskişehir'deki bütün tiyatro ekiplerinin de katıldığı gözlemlendi. Entegre Tiyatro, Odunpazarı Belediyesi Tiyatro ekibi ve birçok ekip stantlarda yerini aldı.

"Yeni arkadaşlarla tanışıp insanları sosyal hayata entegre ediyoruz"

Entegre Tiyatro ekibinin kurucu üyesi olan Sefa Sevindik, etkinliğin amacının dayanışma, diyalog ve dinleme şeklinde olduğunu belirterek, "Biz de aslında tiyatro yaparken yeni arkadaşlarla tanışıp insanları sosyal hayata entegre edip gençlere fırsat vermeye çalışıyoruz. Bu festivalde de bizim amaçlarımızla örtüşen bir konsept var. Biz de bu festival kapsamında atölyeler yapıp insanlara diyaloğun önemi, birbirini dinlemenin önemiyle alakalı farkındalık oluşturacak atölyeler ve etkinlikler yaptık. 3D Gençlik Festivali'nde de bu yönde etkinlikler oluyor. Bizi de bu yönde destekliyorlar. Bizim için şu an her şey istediğimiz gibi geçiyor. Sosyal bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Odunpazarı bölgesindeki insanların özellikle bu yönde ihtiyaçlarının olduğunu gördük"

Doğaçlama tiyatro oyuncusu Sefa Sevindik, tiyatro yapmaya gönüllü, istekli insanların çok olduğu gözlemlendiğini belirterek, "Bizden atölye talep ettiler. Ücretsiz bir atölye düzenleyeceğiz. İsim topladık insanlardan. Odunpazarı bölgesindeki insanların özellikle bu yönde ihtiyaçlarının olduğunu gördük. Oyunlarımıza talep vardı ve bazı vatandaşlar, isimlerini yazdırıp biletlerini aldılar. Hatta bir dernekle anlaşıp sosyal yardım projesi kapsamında bir oyun düzenleyecekler. Biz de burada bu oyunu destekleyip elde ettiğimiz geliri de derneğe bağışlayıp belediye, dernek ve biz beraber fayda oluşturacak bir proje yapacağız. Onun dışında da bu etkinliği tertip eden, düzenleyen Odunpazarı Belediyesi'ne ve Kazım Kurt'a teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"Bu etkinlik neticesinde vatandaşların genel anlamda tiyatroya bir ilgisi oldu"

Etkinliğe katılımın beklediğinden çok daha fazla olduğunu belirten reji ve tiyatro oyuncusu Fatih Özcan, bütün tiyatro ekiplerin stantlarda görev aldığını belirterek, "Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelmesi de çok güzel oldu. Bizim adımıza aşırı eğlenceli geçiyor. İnsanlar birbiriyle tanışıyor. Diğer tiyatro ekipleri birbiriyle etkileşim halinde. İnsanların gelip merak etmesi ve bize sorular sorması çok güzel oluyor. Stantları gezmesi tiyatroyla ilgili, doğaçlamayla ilgili meraklarını sormaları bizim adımıza da bayağı anlamlı. Bu etkinlik neticesinde vatandaşların genel anlamda tiyatroya bir ilgisi oldu. Mesela tiyatro yapmak isteyen insanlar var. Bu işle uğraşmak isteyen insanlar var. Gelip konuşuyorlar, başvurabiliyorlar, kimi ekip burada alım yapıyor, kimisi merak edip soruyor. Tiyatroda sahnede oynamak isteyenler için büyük bir avantaj" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR