Eskişehir'de 400 Vatandaş Toplu Yağmur Duası Yaptı - Son Dakika
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Eskişehir'de 400 Vatandaş Toplu Yağmur Duası Yaptı

Eskişehir\'de 400 Vatandaş Toplu Yağmur Duası Yaptı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kuraklık endişesiyle bir araya gelen 400 vatandaş, topluca yağmur duası yaptı. Dua sonrasında cemaate çeşitli yiyecekler ikram edildi. Muhtar Mehmet Arslan, beklenen yağmurun Allah tarafından nasip edilmesini umut ettiklerini belirtti.

28.04.2024 11:15
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Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki 400 vatandaş toplu bir şekilde yağmur duası yaptı.

Bu yıl yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de kış mevsiminde beklendiği kadar yağış olmadı. Yağışların az olması vatandaşların kuraklık konusunda endişelenmesine neden olurken, çiftçileri de kötü etkiledi. Bu nedenle, Mihalıççık İlçesi'nde bulunan 400 vatandaş topluca yağmur duası yapmak için bir araya geldi. Dua sonrasında cemaate bamya çorbası, pilav, kavurma, helva ve ayran ikram edildi.

"İnşallah beklediğimiz yağmuru Allah bize nasip eder"

Duanın ardından konuşma yapan Yayla Mahallesi Muhtarı Mehmet Arslan, "Katılan herkesin ayaklarına sağlık. İnşallah beklediğimiz yağmuru Allah bize nasip eder. Çiftçiler olarak buna çok ihtiyacımız var" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 400 Vatandaş Toplu Yağmur Duası Yaptı - Son Dakika
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