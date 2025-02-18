Eskişehir'de Afet Bilinci Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Afet Bilinci Eğitimi Düzenlendi

Eskişehir\'de Afet Bilinci Eğitimi Düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Dorlion Arama Kurtarma Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi'nde, katılımcılara afetler öncesi ve sonrası için hazırlık süreçleri anlatıldı.

18.02.2025 16:38  Güncelleme: 16:40
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ile Dorlion Arama Kurtarma Derneği iş birliğinde belediye personeline yönelik 'Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi' düzenlendi.

Eğitim, Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Katılımcıların afet öncesi hazırlık süreçleri, afet anında uygulanması gereken doğru davranış modelleri ve sonrasında yapılacak kritik adımlar konusunda bilinçlendirilmesinin hedeflendiği eğitimi veren Ercan Temel, özellikle deprem, sel ve yangın gibi muhtemel afet durumlarında ilk 72 saatin hayati önem taşıdığını vurguladı. Eğitmen Temel, bireysel ve kurumsal hazırlık planlarının nasıl oluşturulacağına dair pratik bilgiler paylaştı. Afet çantalarının hazırlanması, acil iletişim protokolleri ve tahliye prosedürleri gibi konular ile ilgili tartışmalar yapılarak interaktif bir eğitim gerçekleştirilirken, katılımcılara uygulamalı örnekler gösterildi.

"Vatandaşlarımızı da kapsayacak şekilde eğitimleri genişletmeyi planlıyoruz"

Eğitimle ilgili açıklamada bulunan Dorlion Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Hakan Döner, "Yerel yönetimlerle sürdürdüğümüz bu iş birlikleri, afetlere hazırlık kültürünün toplum genelinde yaygınlaşması açısından büyük önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde eğitimlerimizi vatandaşlarımızı da kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Afet Bilinci Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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