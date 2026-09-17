Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler personeline madde ve kumar bağımlılığı eğitimi verildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler personeline madde ve kumar bağımlılığı eğitimi verildi

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Eskişehir\'de Aile ve Sosyal Hizmetler personeline madde ve kumar bağımlılığı eğitimi verildi
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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik "Madde ve Kumar Bağımlılığı" konulu eğitim programı düzenlendi. Sema Güney'in verdiği eğitimde bağımlılığın birey, aile ve toplum üzerindeki etkileri ile önleyici tedbirler ele alındı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik "Madde ve Kumar Bağımlılığı" konulu eğitim programı düzenlendi.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen eğitim, İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda görevli personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Sema Güney tarafından verilen eğitimde; madde ve kumar bağımlılığının birey, aile ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri detaylı şekilde ele alındı.

Programda katılımcılara bağımlılık türleri, risk faktörleri ve bağımlılıktan korunmaya yönelik alınabilecek önleyici tedbirler hakkında bilgi aktarıldı. Bağımlılıkla mücadelede kurumsal farkındalığın ve personelin bilinç düzeyinin artırılmasının hedeflendiği bu tür eğitim çalışmalarının periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
EskişehirYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler personeline madde ve kumar bağımlılığı eğitimi verildi - Son Dakika
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