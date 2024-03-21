Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), hafta sonu yapılacak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi Ara Sınavları nedeniyle tramvay ve otobüslerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.
EBB, hafta sonu yapılacak AÖF sınavları nedeniyle şehir içi ulaşımda düzenleme yaptı. Konuyla ilgili Büyükşehir tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hafta sonu gerçekleştirilecek olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi Ara Sınavları sebebiyle tramvay ve otobüslerimizin çalışma saatlerinde değişiklik yapılacaktır. Bu kapsamda Estram, 23-24 Mart tarihlerinde tüm hatlarda hafta içi sefer sıklığı uygulayacaktır. Otobüslerimizde ise yine 23-24 Mart tarihlerinde kırmızı 4, mavi 4, siyah 55 ve siyah 85 numaralı hatlarımız hafta içi sefer saatlerinde hizmet verecektir. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileriz."
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de AÖF sınavları nedeniyle ulaşım saatleri değişiyor - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?