Eskişehir\'de AÖF sınavları nedeniyle ulaşım saatleri değişiyor

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), hafta sonu yapılacak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi Ara Sınavları nedeniyle tramvay ve otobüslerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

EBB, hafta sonu yapılacak AÖF sınavları nedeniyle şehir içi ulaşımda düzenleme yaptı. Konuyla ilgili Büyükşehir tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hafta sonu gerçekleştirilecek olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi Ara Sınavları sebebiyle tramvay ve otobüslerimizin çalışma saatlerinde değişiklik yapılacaktır. Bu kapsamda Estram, 23-24 Mart tarihlerinde tüm hatlarda hafta içi sefer sıklığı uygulayacaktır. Otobüslerimizde ise yine 23-24 Mart tarihlerinde kırmızı 4, mavi 4, siyah 55 ve siyah 85 numaralı hatlarımız hafta içi sefer saatlerinde hizmet verecektir. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileriz."