Eskişehir\'de Araç Kiralama Krizi

Eskişehir'de araç kiralama sektörü çalışanları, yaz sezonunun gelmesiyle beklenen yoğunluğun yaşanmadığını belirtiyor.

Eskişehir'de araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren Hasan Köle, geçen yıllara göre beklenen ilginin bu yaz yaşanmadığını ve sadece yurt dışından gelen misafirler nezdinde değil yerli turistler tarafından da taleplerin azaldığını anlattı. Uçak biletlerinin yüksek fiyatları nedeniyle ailelerin yurt dışı tatillerine yöneldiklerini veya kendi araçları ile seyahat etmeyi tercih ettiklerini söyleyen Köle, "Normalde günlük 3 bin 500-3 bin 750 lira civarında olması gereken fiyatları, 2 bin 500 liradan başlayıp 3 bin liraya kadar çıkan paketlerle sunuyoruz. Ancak halkta oluşan bir pahalılık algısı var ve uçak biletlerinin çok yüksek olması sebebiyle 4 kişilik aileler, Türkiye yerine İspanya veya Yunanistan gibi rotalara yöneliyor ya da kendi araçlarıyla gelmeyi tercih ediyorlar" dedi.

"Mevsim dönemlerine göre fiyat aralıkları değişiyor"

Oto kiralama sektöründe mevsim dönemlerine göre fiyat aralıkların değiştiğini de belirten Hasan Köle, "Bizim sektörümüzde dört mevsimi kapsayan bir fiyat politikamız var; yaz, sonbahar, kış ve ilkbahar dönemlerinde fiyatlar sürekli değişiyor. Bu yüzden de şu dönemde günlük kiralama ile 30 günlük kiralama maliyetleri neredeyse aynı noktaya geliyor" şeklinde konuştu.

"Araç kiralamak araba almaktan daha karlı"

Şimdiki dönemde araba sahibi olmanın doğru bir seçenek olmadığını söyleyen Hasan Köle, "Bana göre günümüzde araç kiralamak, bireysel araba sahibi olmaktan çok daha karlı bir seçenek. Müşterilerimiz de genellikle tatil, düğün, cenaze veya iş görüşmeleri gibi durumlar için bu hizmeti tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR