Eskişehir'de Arama Kurtarma Ekipleri Sosyal Etkileşim Kampı Düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Arama Kurtarma Ekipleri Sosyal Etkileşim Kampı Düzenlendi

Eskişehir\'de Arama Kurtarma Ekipleri Sosyal Etkileşim Kampı Düzenlendi
26.05.2025 15:32  Güncelleme: 15:34
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Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kampa 8 arama kurtarma ekibinden 80 kişi katıldı. Etkinlikte başkanın da ifadeleriyle birlikte çalışma kültürü ve motivasyon üzerine oyunlar oynandı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Eskişehir Arama Kurtarma Ekipleri Sosyal Etkileşim Kampına çevre illerden de olmak üzere 8 arama kurtarma ekibinden 80 kişi katıldı.

Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) Birimi tarafından 19 Mayıs haftası etkinlikleri kapsamında Eskişehir Arama Kurtarma Ekipleri Sosyal Etkileşim Kampı düzenlendi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen kampa, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdür Yardımcısı Zekai Aydın ile arama kurtarma ekibi, İz, Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), AFED, Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Eskişehir Doğa Arama Kurtarma ve Yardım Derneği (ESDAK), AKUT Bozüyük ekiplerinden 80 kişi katıldı.

"Yan yana sırt sırta çalışacağız"

Afetlerde gönüllü ekiplerle birlikte çalışmanın öneminin vurgulandığı kampa Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da katılarak ekiplerle bir araya geldi. Burada bir konuşma gerçekleştiren Başkan Ataç, "Allah korusun olumsuz günlerde yan yana çalışacağız, sırt sırta çalışacağız. Onun için burada birbirimizle tanışarak, birbirimizi tanıyarak tek vücut halinde hareket etmenin provasını yapıyoruz. Bu etkinlikte emeği geçenlere ve sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Ataç'ın konuşmasının ardından birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyeti kazanmak ve bu kazanımları geliştirmek amacıyla takım çalışması, motivasyon ve iş birliğine yönelik oyunlar gerçekleştirdi. Başkan Ataç'a kampta Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcıları Suat Yalnızoğlu ve Erdal Şahbaz da eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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