Eskişehir\'de ayakkabıcı Çınar kışlık ayakkabı sezonu erken açtı, botlar 1300-1400 TL

Eskişehir'de ayakkabıcılık yapan Nur Mehmet Çınar, kış mevsiminin gelmesi, havaların soğuması ve yağmurların başlamasıyla birlikte kışlık ayakkabı sezonunda öne çıkan modeller ile fiyat durumunu değerlendirdi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde uzun yıllardır ayakkabı dükkanında çalışan Nur Mehmet Çınar, havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla birlikte kışlık ayakkabı tercihleri ve satış durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Sezonu bir ay önceden açtıklarını ve müşteri talebinin yüksek olduğunu belirten Çınar, tüketicilerin öncelikli beklentisinin ürünlerin su geçirmemesi ve ayağı sıcak tutması olduğunu söyledi.

"Ağırlıklı olarak paraşüt kumaşlı ürünlerle çalışıyoruz"

Bu sezon tercih edilen modeller hakkında bilgi veren Nur Mehmet Çınar, "Bu sene genel olarak paraşüt kumaştan üretilen malzemeler tercih ediliyor. Kısa botlarda ise çoğunlukla bağcıklı modeller öne çıkıyor. Müşteriler genellikle bilek üstü ya da tam bilek boyundaki modelleri seçiyor. Çizmeler geçen seneye kıyasla biraz daha fazla ilgi görse de genel satışlarda çok büyük bir yer tutmuyor; ağırlıklı olarak bot modelleri tercih edilmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra bu tarz stil modeller de ilgi görüyor. Müşterilerin öncelikli beklentisi ürünlerin su geçirmemesi ve ayağı sıcak tutması oluyor. Biz de dükkanımıza bu tarz modelleri getiriyoruz ve çoğunlukla paraşüt kumaşlı ürünlerle çalışıyoruz. UGG gibi içi tüylü bazı modeller su geçirebilse de müşteriler çok sıcak tuttuğu için bunları bilerek satın alıyor. Eskişehir'in ayazında ve soğuğunda bu tarz modeller oldukça iyi satıyor" dedi.

"İçi astarlı ve polarlı modeller daha çok tercih ediliyor"

Kışlık ayakkabıların su dayanıklılığı ve kullanım özelliklerine değinen Çınar, "Genellikle içi astarlı ve polarlı olan modeller daha çok tercih ediliyor. Bu ürünler hem ayağı sıcak tutuyor hem de yağmura ve suya karşı daha dayanıklı oluyor. Kenarı lastikli ya da düz fermuarlı modeller ise boydan veya lastik kısmından su alma riski taşıdığı için pek tercih edilmiyor. Bunun yerine genellikle postal ve bağcıklı modeller ile 'waterproof' (su geçirmez) özellikteki ürünler öne çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Müşterilerimizi mağdur etmemek adına yüksek zamlar uygulamadık"

Fiyatlardaki son durumu ve firmalarla olan ilişkilerini aktaran Çınar, "Fiyatlarımızda geçen seneye göre büyük bir artış olmadı. Sürekli çalıştığımız firmalar gelen zamları bize yansıtmadığı için biz de bu artışları etiketlerimize yansıtmadık. Geçen sene bin 200 ile bin 300 TL arasında sattığımız botlar bu sene yine bin 300 ile bin 400 TL bandında seyrediyor. Geçen yıl bin 100 ile bin 300 TL arasında değişen çizme fiyatları ise şu anda bin 500 ile bin 600 TL civarında. Çalıştığımız firmalar bizi mağdur etmediği için biz de müşterilerimizi mağdur etmemek adına ürünlere yüksek zamlar uygulamadık" ifadelerini kullandı.

"Sezonu erken açtığımız için müşteri talebi yüksek"

Eskişehir'de satışların genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Nur Mehmet Çınar, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Satışlarımız şu an gayet iyi durumda. Yalnızca çok yoğun yağmur yağdığı zamanlarda işler yavaşlıyor; yağmur durduğunda ise hareketlilik yeniden başlıyor. Sezonu bir ay öncesinden erken açtığımız için müşteri talebi oldukça yüksek. Biz de gelen taleplere uygun modelleri getirmeye devam ediyoruz."