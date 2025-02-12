Eskişehir'de Balık Fiyatları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Balık Fiyatları Artıyor

Eskişehir\'de Balık Fiyatları Artıyor

Soğuk hava nedeniyle balık fiyatları yükselirken, satışlar düşüşte; esnaf havaların düzelmesini bekliyor.

12.02.2025 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de etkisini sürdürmeye devam eden soğuk havalar sebebi ile balık fiyatlarında artışın satışlarda düşüşe sebep olduğu görülürken balıkçı esnafı Oruç Akkol, "Satışların yükselmesi için havaların düzelmesini bekliyoruz" dedi.

Yurt genelinde soğuk ve kar yağışlı hava etkisini göstermeye devam ederken, kış aylarının vazgeçilmez besinlerinden biri olan balığa gösterilen talepte azalma yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda özellikle hamsinin kilo fiyatı 70 TL'lere kadar düşerken, bu lezzetli balığın güncel fiyatı bazı tezgahlarda 250 TL'ye kadar çıktı. Eskişehir Balıkçılar Çarşısı'nda artan fiyatlar karşısında yaşanan düşüş dikkat çekerken, tezgahların da boş kaldığı görüldü.

Mevsim ve hava şartlarından dolayı balıkların fiyatları artmaya başladı

Çarşı esnaflarından Oruç Akkol, son günlerde satışlarda düşüş yaşandığını dile getirerek, "Mevsim ve hava şartlarından dolayı balıkların fiyatları artmaya başladı. Satışlar da tabii bundan dolayı düştü. Müşterilerimiz fiyatlar yüzünden biraz tedirgin kalıyor. Hava şartları ne zaman iyi olur düzelirse, denizlerde lodos ya da fırtına olmazsa ancak o zaman fiyatlar yeniden düşebilir. Bir ara çok düşmüştü, şu an 200-250 TL civarında. Denize çıktığınızda çünkü fırtına olmaması lazım, bol avlanılsın ki bol tüketilsin. Bu ara tekneler çok fazla çıkmaması ister istemez fiyatlara da yansıdı" ifadelerine yer verdi.

Esnaf havaların düzelmesini bekliyor

Genel olarak yetiştirme balıkların tercih edildiğini söyleyen Akkol, vatandaşların balık tercihlerini ise şu sözlerle açıkladı:

"Çipura ve levrek çok seviliyor, şimdi mevsimi değil, ama daha hesaplı olduğu için sazan da tercih ediliyor. Çinekop biraz çekildi bahara doğru anca çıkacak, o yüzden o pahalı. Genel olarak satışların yükselmesi için havaların düzelmesini bekliyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Balık Fiyatları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:18 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı
12:10 Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz’a tepkili Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
11:19 Domuz derisi kullanmışlar Türkiye’den ayakkabı devine 550 bin lira ceza Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
11:07 Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde “duman avı“na çıkacak Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde "duman avı"na çıkacak
09:52 Dün Avrupa bugün Anadolu Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
17:26 Ticaret Bakanlığı’ndan Suriye İle Ticarette Yeni Genelge Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye İle Ticarette Yeni Genelge
17:23 Mahalleli ’deprem oluyor’ sandı, gerçek bambaşka çıktı Mahalleli 'deprem oluyor' sandı, gerçek bambaşka çıktı
17:12 Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
17:04 Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe’den tarihi anlaşma Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
16:56 Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler
16:55 Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den duygusal paylaşım: Allah’tan sonra en çok seni sevdim Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den duygusal paylaşım: Allah'tan sonra en çok seni sevdim
16:49 Mansur Yavaş’tan 3’lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz Mansur Yavaş'tan 3'lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz
16:46 Önce “İntihar“ dedi, sonra cinayeti itiraf etti Önce "İntihar" dedi, sonra cinayeti itiraf etti
16:44 Çikolataya ilaç etken maddesi karıştırmışlar Çikolataya ilaç etken maddesi karıştırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 13:32:02. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Balık Fiyatları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.