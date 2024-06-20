Eskişehir'de Bayram Tatili Boyunca Eğlence Mekanları Denetlendi

Yerel

Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların sakin ve huzur içinde bir bayram geçirebilmeleri amacıyla eğlence mekanlarının yoğun olarak bulunduğu Tepebaşı İlçesi, Vural Sokak ve civarında ayrıca İsmet İnönü Caddesi üzerindeki işletmelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli tarafından denetimler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan denetimlerde işletmelerin Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde faaliyet göstermedikleri, Müzik Yayın İzni bulunup bulunmadığı, ilgili yönetmelikte yer alan sınır değerleri sağlayıp sağlamadıkları kontrol edildi. Gerçekleştirilen kontrollerde olumsuz bir durum tespit edilmedi. İl Müdürü Hikmet Çelik ise konu hakkında yaptığı açıklamada; Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu yaşayan vatandaşların gürültü kirliliğine maruz kalmaması açısından denetimlerin önem taşıdığını, yapılan denetimlerde işletmelerin çevre mevzuatı çerçevesinde denetlendiğini ve bayram süresince sahada aktif olarak denetim yapıldığını, olumsuz bir durumun yaşanmadığını ifade etti. - ESKİŞEHİR