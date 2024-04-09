Eskişehir\'de Bayram Yoğunluğunda Oto Kiralama İçin Erken Rezervasyon Şart

Eskişehir'de hafta başından itibaren Ramazan Bayramı yoğunluğu başlayan oto kiralama esnafı, vatandaşların uygun fiyatlara istedikleri araç modellerini bulabilmesi için mutlaka erken rezervasyon yaptırması gerektiğini söyledi.
Bayram sebebiyle pek çok vatandaş akraba ziyareti ve tatil yapmak için şehir dışına çıkmayı planlarken otobüs ve tren seferlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle alternatif olarak araç kiralayan vatandaşların sayısı arttı. İşleri yoğunlaşan oto kiralamacı esnafı ellerindeki araçların yüzde 50'sinden fazlasının dolu olduğunu belirtirken, uygun fiyatlara istedikleri araç modellerini bulmak isteyen vatandaşlara erken rezervasyon yaptırmalarını tavsiye etti. 1 Nisan itibariyle fiyatların yaz sezonuna göre güncellendiğinden de bahseden esnaf, daha ucuza sigortasız ve yaşlı araç kiralayan yerlerle ilgili vatandaşları uyararak kurumsal firmalarla iş yapılmasının önemine vurgu yaptı.
"Araçsız kalmak istemeyenler rezervasyon yaparak daha ucuz ve ekonomik fırsatlar yakalayabilirler"
Eskişehir'de uzun yıllardır oto kiralamacılık işiyle uğraşan esnaf Hasan Köle, bayram yoğunluğunun haftadan başından itibaren başladığını söyledi. Şu anda rezervasyonlarının yüzde 50'den fazla oranda dolduğunu ifade eden Köle, "Biz vatandaşların işlerini geçe bırakmamalarını tavsiye ediyoruz çünkü bayramlar yoğun geçer. Biz 15 yıldır bu sektördeyiz ve hep böyle olmuştur. Yaklaşık 1 haftaya kala araçlar tükeniyor. Vatandaşlar araçsız kalmak istemiyorlarsa erken rezervasyon yaparak daha ucuz ve ekonomik fırsatlar yakalayabilirler. 1 Nisan'dan sonra bizim fiyatlarımız güncelleniyor. Kış fiyatlarını bırakıyoruz, yaz fiyatlarına geçiyoruz. Yani bu bayramdan ziyade sezonla alakalı bir durum. Vatandaşlar rezervasyon yaptırmadıkları takdirde istedikleri aracı ve fiyatı bulamazlar. İşlerini son gün bıraktıklarında sıkıntı yaşıyorlar" dedi.
"Garantisi devam eden, kaskolu araçların bilindik ve kurumsal firmalardan kiralanmasını öneriyoruz"
Konuşmasının devamında fiyatlarla ilgili detaylara değinerek, ucuz fiyatlara garantisiz ve yaşlı araç kiralayan yerlerle ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunan Köle, "Ekonomik grup araçlar bin 600 ila bin 700 bandında başlıyor, yükselerek gidiyor. Orta gruplara çıktığımızda da bin 700 ila bin 800 bandında başlayarak yine aynı şekilde artıyor. İnsanlar daha ucuz, merdiven altı, kaskosuz ve eski yaşlı arabaları kiraladıkları için piyasada biraz düşük fiyatlar da geziyor. Bizim bu fiyatları verdiğimiz araçları bin 300 ila bin 400'e verenler de var ama bunlar kilometresi fazla eski modeller oluyor. Bizim, karşı tarafa verdiğiniz hasarları karşılayan kasko ve sigorta olaylarımız var. Bunları yaptırmayarak 10-15 yaşındaki araçları kiraya verenler fiyatları biraz daha ucuz tutuyorlar ama benim insanlara tavsiyem, genelde 1 ila 5 yaşında, garantisi devam eden, kaskolu araçları bilindik ve kurumsal firmalardan kiralamaları" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Bayram Yoğunluğunda Oto Kiralama İçin Erken Rezervasyon Şart - Son Dakika
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