Eskişehir\'de Bayramlaşma Programı

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma programını gerçekleştirdi.

İl Müdürü Hasan Kalın'ın katılımıyla bugün düzenlenen etkinlikte, kurum personeli bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi. Bayramlaşma konuşmasında Kalın, personelini motive ederken son günlerde yaşanan kayıplara da değindi. İl Müdürü Hasan Kalın, bayramlaşma programında personele hitaben, "Kurban Bayramı vesilesiyle bir araya gelmek, hem bayramın manevi havasını birlikte yaşamak hem de kurum içi birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek adına çok kıymetli. Biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdi, yaptığı görevle kurumumuza ve şehrimize değer katıyor. Hep birlikte Eskişehir için, gençlerimiz için, ülkemizin yarınları için omuz omuza çalışıyoruz. Özellikle gençlerimizin daha iyi şartlarda yetişmesi, sporla, kültürle, sanatla iç içe bir hayat sürmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Ancak bu bayramı buruk bir kalple karşıladığımızı da ifade etmek isterim. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz kıymetli mesai arkadaşımız, Şube Müdürümüz Mücahit Yavaş'ı rahmetle anıyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Aynı zamanda gençlik merkezimizde gönüllü olarak özveriyle çalışan, ilahiyat öğrencisi genç kardeşimiz Zümrete Gök'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Her iki kaybımız için de Rabbimden rahmet diliyor, mekanlarının cennet olmasını temenni ediyorum. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz özverili çalışmalar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu vesileyle hem siz değerli personelimizin, hem ailelerinizin, hem de aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyor; bayramın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR