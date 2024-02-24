Eskişehir'de 'Biz Bir Aileyiz Cuma Gecesi Ailece Camideyiz' Projesi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 'Biz Bir Aileyiz Cuma Gecesi Ailece Camideyiz' Projesi Gerçekleştirildi

Eskişehir\'de \'Biz Bir Aileyiz Cuma Gecesi Ailece Camideyiz\' Projesi Gerçekleştirildi

Eskişehir Odunpazarı ilçe Müftülüğü'ne bağlı Gökmeydan Camii'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan 'Biz Bir Aileyiz Cuma Gecesi Ailece Camideyiz' projesi kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleşti. Programda, Yasin-i Şerif okunarak tevbe ve istiğfar edildi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatimlerin duası yapıldı. İl Müftüsü Bekir Gerek, projenin hedefinin cuma gecelerini daha verimli hale getirmek ve milli-manevi değerleri ailelerle birlikte yaşamak olduğunu vurguladı.

24.02.2024 10:57  Güncelleme: 10:57
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Eskişehir Odunpazarı ilçe Müftülüğü'ne bağlı Gökmeydan Camii'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan "Biz Bir Aileyiz Cuma Gecesi Ailece Camideyiz" projesi kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleşti.

Programda, öncelikle Yasin-i Şerif okunarak tevbe ve istiğfar edildi. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatimlerin duası İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından yapıldı. Katılımcılar, yatsı namazını cemaatle kılarak programı tamamladılar. Programın sonunda konuşan İl Müftüsü Bekir Gerek, "Biz Bir Aileyiz Cuma Gecesi Ailece Camideyiz" projesinin hedefinin, cuma gecelerini daha verimli hale getirmek ve milli-manevi değerlerimizi ailelerimizle birlikte yaşamak olduğunu vurguladı. Gerek, bu projeyle aileleri camilere davet ettiklerini ve camilerin ailelerin buluşma noktası haline gelmesini amaçladıklarını belirtti. İbadetin yanı sıra camilerde sohbetin, Kur'an-ı Kerim okumanın, istiğfar etmenin ve dua etmenin önemine değinen Gerek, bu sayede ailelerle birlikte camilerin canlandırılacağını ifade etti. Programın tüm camilerde uygulandığını belirten Gerek, katılımcılara ve etkinliği düzenleyen görevlilere teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de 'Biz Bir Aileyiz Cuma Gecesi Ailece Camideyiz' Projesi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 'Biz Bir Aileyiz Cuma Gecesi Ailece Camideyiz' Projesi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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