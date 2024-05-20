Eskişehir ve İlçelerinde Bulutlu Hava ve Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Eskişehir ve İlçelerinde Bulutlu Hava ve Sağanak Yağış Bekleniyor

Eskişehir ve İlçelerinde Bulutlu Hava ve Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir ve çevresinde bulutlu bir hava beklenirken, bazı ilçelerde yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette eseceği öngörülüyor. En yüksek hava sıcaklığı ise Sarıcakaya ve Mihalgazi İlçelerinde 31 derece olacak.

20.05.2024 13:50
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Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde havanın bulutlu olacağı tahmin edilirken, bazı ilçelerde yerel ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin akşam saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu olacağı, akşam saatlerinden itibaren bulutluluğun azalacağı; öğle saatlerinden sonra ise Mihalıççık, Sivrihisar, Günyüzü, Keles, İnegöl, Dumlupınar ve Domaniç çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette, Eskişehir il genelinde öğleden sonra kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 31 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi İlçelerinde olacağı değerlendiriliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir ve İlçelerinde Bulutlu Hava ve Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir ve İlçelerinde Bulutlu Hava ve Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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