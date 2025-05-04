Eskişehir'de Canlı Çiçek Kolyeleri İlgi Gören El Sanatları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Canlı Çiçek Kolyeleri İlgi Gören El Sanatları

Eskişehir\'de Canlı Çiçek Kolyeleri İlgi Gören El Sanatları

Nurgül Bozkurt, Eskişehir'de el emeğiyle hazırladığı canlı çiçek kolyeleriyle dikkat çekiyor. Renklerini solmadan kurutarak yaptığı kolyeler, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

04.05.2025 10:24  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de el emeği canlı çiçek kolyeleri yapan Nurgül Bozkurt, "Çiçekleri renkleri solmadan kuruttuğum için kolyeler ömür boyu canlılığını koruyor" dedi.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Pazarı'nda el emeği ürünlerini satan Nurgül Bozkurt, canlı çiçekleri epoksi reçine kullanarak hazırladığı özgün kolyeleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin beğenisini topluyor. Nurgul Bozkurt'un hassas ölçümlerle hazırladığı epoksi karışımına özenle yerleştirdiği, önceden kurutulmuş rengarenk çiçeklerin her biri kolyeye dönüşüyor. Bozkurt, kolyelerin yapım sürecini anlatırken, "Malzemeleri hassas tartıda ölçerek karıştırıyorum. Kalıba döktükten sonra önceden kuruttuğum çiçekleri yerleştiriyorum. Ertesi gün ikinci dökümü yapıyorum ve 24 saat sonra kolye hazır hale geliyor" ifadelerini kullandı.

"Kolyelerin içerisinde gerçek çiçeklerin bulunması diğer takılara göre daha fazla dikkat çekiyor"

Müşterilerinden aldığı olumlu geri dönüşlerin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Bozkurt, "Vatandaşlardan çok güzel yorumlar alıyorum. Satışlarım oldukça iyi gidiyor. Yerli ve yabancı turistler canlı çiçek kolyelerine büyük ilgi gösteriyorlar. Kolyelerin içerisinde gerçek çiçeklerin bulunması diğer takılara göre daha fazla dikkat çekiyor. Çiçekleri renkleri solmadan kuruttuğum için kolyeler ömür boyu canlılığını koruyor" diye konuştu.

Doğadan aldığı ilhamı takılara yansıttığını belirten Nurgül Bozkurt'un canlı çiçek kolyelerinin fiyatları ise 50 ila 100 lira arasında değişiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Magazin, Bozkurt, Yerel, Yaşam, Sanat, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Canlı Çiçek Kolyeleri İlgi Gören El Sanatları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu
Merkez Bankası’ndan TL’ye teşvik hamlesi Merkez Bankası'ndan TL'ye teşvik hamlesi
Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede
İstanbul’un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı
Cem Karaca’nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı Cem Karaca'nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 10:53:32. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Canlı Çiçek Kolyeleri İlgi Gören El Sanatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.