Eskişehir\'de Çiftçilere Hibeli Tohum Dağıtımı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum dağıtımı yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Eskişehir'de Yağlık Ayçiçeği Ekimi Yaygınlaşıyor' projesi yürütülüyor. Bu kapsamda, toprakları daha bereketli kılmak amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum dağıtıldı. Her tohumun geleceğin hasatına ve Türkiye'nin yağ üretimine güç katacağı belirtildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, emek veren tüm çiftçilere hayırlı ve bol kazançlı bir sezon diledi. - ESKİŞEHİR
