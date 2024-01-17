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Eskişehir'de Çobanlık Yapan Necati Yılmaz, Hayvanlarına Evladı Gibi Değer Veriyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Çobanlık Yapan Necati Yılmaz, Hayvanlarına Evladı Gibi Değer Veriyor

Eskişehir'de çocukluğundan beri çobanlık yapan Necati Yılmaz, köy hayatını benimseyerek küçükbaş hayvanlarıyla ayrı ayrı ilgileniyor. Hayvanlarını çağırsa bile metrelerce uzaklıktan yanına getirebilen Yılmaz, onlara ayrı ayrı isimler veriyor ve durumlarını gözetiyor. Ancak çobanlık mesleğinin yok olmasından endişe duyuyor.

Eskişehir\'de Çobanlık Yapan Necati Yılmaz, Hayvanlarına Evladı Gibi Değer Veriyor
17.01.2024 - 10:02,  Güncelleme: 10:12
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Eskişehir'de çocukluğundan beri çobanlık yapan ve köy hayatını benimsiysen Necati Yılmaz, küçükbaş hayvanlarıyla ayrı ayrı ilgilendiği için metrelerce uzaklıktan onları çağırsa bile yanına getirebiliyor.

Eskişehir'de yaşayan Necati Yılmaz, Tepebaşı ilçesinde bulunan Musaözü ve Kızılinler mahalleleri arasında bulunan meralarda, çocukluğundan buyana koyun ve keçilerini güdüyor. Köy hayatının şehir hayatından daha iyi olduğunu söyleyen Yılmaz, adeta hayvanlarına evladı gibi değer veriyor. Toplam 500 adet keçi ve koyunu bulunan Necati Yılmaz, seslendiğinde çoğu keçisini ve koyununu yanına çağırabiliyor. Her birine ayrı ayrı isim veren Yılmaz'ın sesini duyan küçükbaş hayvanlar, yemlemeyi bırakıp sekerek sahibinin yanına koşuyor. Hayvanlarının durumunu tek tek gözeten çobanı adeta onların üzerine titriyor. Yılmaz, sürüsünün ardından ise günde kilometrelerce yol yürüyor. Eskisi gibi çoban ve koyun sürülerinin olmadığından yakınan tecrübeli çoban, bu mesleğin yok olmasından korkuyor.

"Günlerimiz gördüğünüz gibi bu dağlarda ve yaylalarda geçiyor"

İlkokul yıllarından beri koyun peşinde koştuğunu ve köy hayatına çok değer verdiğinin altını çizen Necati Yılmaz şöyle konuştu:

"İlkokuldan beri çalışıyorum bu şekilde. İlkokuldan beri yapıyorum bu işi. Bence doğduğum yer yani köyüm, şehir hayatından daha iyi. Havaların yazı başka, kışı başka güzel oluyor. Genelde kar yağsa da hayvanları dışarıya çıkartıyorum. Kar yağsa da devamlı davarla birlikte kırdayız. Hayvanlar ardıç yiyorlar. Hayvanlar geziniyor, gezinmesi lazım. Köpekler bizim güvenliğimiz ya. Onlar bizi koruyorlar, hayvanları korusun, hırsız geldiğinde haber versin yeter yani ısıracak hali yok. Günlerimiz gördüğünüz gibi bu dağlarda ve yaylalarda geçiyor. Biz böyle alıştık, böyle gidiyor. Köyümüz iyi yani. Burada şu anda 500 hayvanımız var." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Çobanlık Yapan Necati Yılmaz, Hayvanlarına Evladı Gibi Değer Veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Çobanlık Yapan Necati Yılmaz, Hayvanlarına Evladı Gibi Değer Veriyor - Son Dakika
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