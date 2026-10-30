Eskişehir\'de cuma namazı çıkışında çöp poşetiyle dilenen kadın cemaatten para istedi

Eskişehir'de siyah çöp poşeti ile cuma namazı çıkışında dilenen kadın dikkat çekti.

Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Orhan Erdem bulvarı üzerinde bulunan Organize Sanayi Cami'nin önünde cuma namazı çıkışında siyah çöp poşeti ile dikkat çekti. Namazdan çıkan vatandaşlara kocasının cezaevinde olduğunu söyleyen kadın cemaatten para talep etti. Yanındaki çocuğuyla birlikte dilenen kadının tuttuğu poşete bazı vatandaşların para attığı görüldü.