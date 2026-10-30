Eskişehir'de cuma namazı çıkışında çöp poşetiyle dilenen kadın cemaatten para istedi - Son Dakika
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Eskişehir'de cuma namazı çıkışında çöp poşetiyle dilenen kadın cemaatten para istedi

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Eskişehir\'de cuma namazı çıkışında çöp poşetiyle dilenen kadın cemaatten para istedi
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Odunpazarı'nda Organize Sanayi Camii önünde cuma namazı çıkışında siyah çöp poşetiyle dilenen kadın dikkat çekti. Kocasının cezaevinde olduğunu söyleyen kadın, yanındaki çocukla cemaatten para istedi; bazı vatandaşlar poşete para attı.

Eskişehir'de siyah çöp poşeti ile cuma namazı çıkışında dilenen kadın dikkat çekti.

Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Orhan Erdem bulvarı üzerinde bulunan Organize Sanayi Cami'nin önünde cuma namazı çıkışında siyah çöp poşeti ile dikkat çekti. Namazdan çıkan vatandaşlara kocasının cezaevinde olduğunu söyleyen kadın cemaatten para talep etti. Yanındaki çocuğuyla birlikte dilenen kadının tuttuğu poşete bazı vatandaşların para attığı görüldü.

Kaynak: İHA
OdunpazarıEskişehirGüncelYaşamYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de cuma namazı çıkışında çöp poşetiyle dilenen kadın cemaatten para istedi - Son Dakika
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