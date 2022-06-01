Eskişehir'de Dünya Süt Günü kutlandı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen 2022 yılı Dünya Süt Günü etkinliği Reşat Benli İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirildi.

Dünya Süt Günü, dünyanın pek çok bölgesinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün 2001 yılında almış olduğu karar doğrultusunda 1 Haziran tarihinde kutlanıyor. Sütün insan sağlığı açısından önemine ilişkin farkındalığın artırılması adına her yıl Türkiye'nin de aralarında bulunduğu farklı ülkelerde çeşitli etkinlikler yapılıyor.

"Süt insan beslenmesinde temel maddelerin en başında gelmektedir"

Eskişehir'de Reşat Benli İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören 2'nci sınıftaki 100 öğrenciyle gerçekleştirilen Dünya Süt Günü etkinliğinde açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş sütün önemine dikkat çekti. İl Müdürü Gümüş yaptığı konuşmada, "Doğduğumuz ilk günden itibaren süt tüketmeye başlıyoruz. Süt insan beslenmesinde temel gıda maddelerinin en başında gelmektedir. Bu nedenle özellikle siz sevgili çocuklarımız günde en az 2 bardak süt tüketmeli ve bunu hayatınızda vazgeçilmez bir alışkanlık haline getirmelisiniz" dedi.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'nde görevli gıda mühendisi Nilgün Sözen Sunar "Dünya Süt Günü" konulu sunumunda sütün önemi, sütün faydaları, süt ve süt ürünleri alırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yaptı. Sunumların ardından yapılan fotoğraf çekimi ve çocuklara süt ikramıyla program sona erdi. - ESKİŞEHİR