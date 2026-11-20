Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi'nin çağrısıyla Köprübaşı'nda bir araya gelen emekliler ironik bir eyleme imza attı. Ellerindeki pankartları ters tutan emekliler, "Emekli maaşları düşürülsün" diye slogan attı.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi'nce emekliliklerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla eylem gerçekleştirildi. Köprübaşı'da bir araya gelerek ellerindeki pankartları ters tutan emekliler, "Emekli maaşları düşürülsün", "Emekliye değil saraya bütçe", Emekliye değil fonculara bütçe" diye slogan atarak Hamamyolu Caddesi'ne yürüdü. Emeklilerin yaptığı eyleme YENİ Parti Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve YENİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Cevahir Çalıkuşu da katıldı.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, bugüne kadar her şeyi doğru şekilde anlattıklarını ancak anlaşılmadıklarını ifade ederek, bu kez tersinden söyleyerek dikkat çekmek istediklerini belirtti.

"KÖTÜ GİDİŞATIN SEBEBİ EMEKLİLERMİŞ"

Tüm kötü gidişattan emeklilerin sorumlu tutulduğuna dikkat çeken Şanlı şöyle konuştu:

"Emekli aylığı 23 bin 552 lira. Çalışma Bakanı 318 bin lira, Maliye Bakanı ise 519 bin 676 lira aylık alıyor. Ama yetmiyormuş ve perişan durumdaymışlar. Bunun sorumlusu kim biliyor musunuz? Emeklilermiş. Yetim, dul ve engelli aylığı 5 bin ila 17 bin lira arasındayken, Cumhurbaşkanı aylığı 556 bin 174 lira. Üst bürokratların maaşları en az 155 bin lira ila 300 bin lira arasında. Milletvekilleri ise 310 bin 330 lira aylık alıyorlar, yetmiyormuş! Perişan durumdalar. Bunun sorumlusu kim biliyor musunuz? Emeklilermiş. Yukarıdakiler bu perişanlığı yaşarken, emekli, dul, yetim, engelliler ve asgari ücretliler, aylık maaşlarıysa evlerinin tüm odalarını dolar, Euro ve kilo kilo altınla dolduruyorlarmış. Bu yüzden, bütçede her yıl sürekli açık veriyormuş. Bunun sorumlusu kim, biliyor musunuz arkadaşlar? Emeklilermiş."

Şanlı'nın konuşmasından ardından Ramazan Terzioğlu, kendisinin yazdığı "Emekli" şiirini okunmasıyla eylem son buldu.