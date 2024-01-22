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Eskişehir'de Esnafın Dostluk Temalı Duvar Yazıları İlgi Çekiyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Esnafın Dostluk Temalı Duvar Yazıları İlgi Çekiyor

Eskişehir'de bir esnafın işletmesinin duvarına astığı dostluk temalı güzel sözler, yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Hacı Bektaş-ı Veli, Neşet Ertaş ve Atatürk'ün sözlerinin de yer aldığı duvar yazıları, bölge esnafının ve vatandaşların beğenisini kazanıyor.

Eskişehir\'de Esnafın Dostluk Temalı Duvar Yazıları İlgi Çekiyor
22.01.2024 - 09:37,  Güncelleme: 09:41
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Eskişehir'de bir esnafın kendi işletmesinin duvarına astığı dostluk temalı güzel sözler yoldan geçenlerin dikkatini topladı.

Eskişehir'de esnaflık yapan 'İmanım Halil' lakaplı Halil Kınık, okuduğu kitaplardaki beğendiği sözleri bastırarak işletmesinin dış duvarına astırdı. Dostluğu, birliği ve beraberliği temel alan sözler, çevreden geçen vatandaşların gözüne çarptı. Hacı Bektaş-ı Veli, Neşet Ertaş ve Atatürk'ün sözlerinin de yer aldığı duvar yazıları bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile fotoğraflanırken, bölge esnafının da beğenisini kazandı. Aralarında şiirlerin de bulunduğu sözlerin amacına vurgu yapan Kınık, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

"O mesajların hepsinin temelinde dostluk var"

İşletmesinin duvarına yazdığı yazılarla ilgili konuşan esnaf Halil Kınık, "Ben çok kitap okurum, bir dönemler böyle yapmak aklıma gelmişti. Gazete gibi yaptım orayı. Bu duvar 10 yıldır böyledir. Gelen, geçen, eş, dost, kolu, komşu okusun diye yazdık. O sözlerin hepsi sevgili sözlerdir. Görenler durup bakıyorlar, bayağı ilgi çekiyor. Vatandaşlar bize gelip güzel yorumlarını iletiyorlar. O mesajların hepsinin temelinde dostluk var. Orada Hacı Bektaş-ı Veli, Neşet Ertaş ve Atatürk'ün sözleri var. Sevgiden ve saygıdan ödün vermeyelim, ülkemizde milli birliği ve kardeşliği sürdürelim" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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