Oltasını alan Keskin Barajı'na koştu - Son Dakika
Üye Girişi

Oltasını alan Keskin Barajı'na koştu

07.08.2022 12:04
Oltasını alan Keskin Barajı'na koştu

Eskişehir'de hafta sonu tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar, oltalarını yanına alarak Keskin Barajı'nda balık tuttu.

Eskişehir'de hafta sonu tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar, oltalarını yanına alarak Keskin Barajı'nda balık tuttu.

Eskişehir kent merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Keskin Barajı, doğa ve balık tutkunlarının hafta sonu durağı oldu. Şehrin stresinden uzaklaşıp, sakin bir gün geçirmek isteyenler, kamp sandalyeleri ve semaverlerini alıp barajın yolunu tuttu. Bazı vatandaşlar geceden gelerek baraj kenarına kamp yaparken, bazıları da oltaları ile balık tutma keyfi yaşadı. Hafta sonu tatilinde sessizlik arayanların tercih ettiği Keskin Barajı, özellikle emekli vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Dron ile havadan görüntülenen baraj, manzarasıyla görenleri adeta hayran bırakıyor.

"Sularımızda yeterince balık kalmadı"

Keskin Barajı'ndaki suyun azlığından yakınan Osman Çetin, "Su çok çekilmiş birde ot sarmış içini. Balık tutmayı çok engelliyor otlara takıldığı için 3 tane balığı çıkaramadım. Yandaki arkadaşlar yardım etmek için kepçeyi alıp geldiler. Bir kilonun üzerindeydi ama çıkaramadık, geri saldık almadık. Aynalı sazandı galiba, genelde onları üremesi için almıyoruz. Sularımızda yeterince balık kalmadı. Onlar bir iki sene sonra yavru yapıp büyük balıklar getiriyor. Balık tutmaya gelen arkadaşlar küçük balıkları almasınlar, doğaya geri iade etsinler. 1-1,5 kilo arası balıklar limit üstü oluyor, onları tutmaya gerek yok. Mümkünse ufak balıkları almayalım. Bu barajda aynalı sazan bir de pullu sazan var. Haftada bir iki gün yatıya da kalıyorum burada. Bütün oltalarımı atamadım, akşam çok yağmur vardı. Oltaların yarısı şu an arabanın arkasında" dedi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 16 kişi yakalandı Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 16 kişi yakalandı Eskişehir'de polis ekiplerinden asayiş uygulaması Eskişehir'de polis ekiplerinden asayiş uygulaması
Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Oltasını alan Keskin Barajı'na koştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:43 "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de artık bayram trafiği yaşanmayacak
11:19 Antalya açıklarında deprem! Çevre iller de hissetti
11:18 Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu
11:00 Fanatik damat, düğün çıkışı gelini eve bırakıp Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira'yı karşılamaya gitti
10:54 ODTÜ'lü öğrencilerden skandal adım! Şimdi de para karşılığı soyunmaya başladılar
10:41 Meryem Uzerli geçen yıllara rağmen yine gündem olmayı başardı
10:03 Rıdvan Dilmen'den siyah-beyazlıları keyfini kaçıracak yorum: Beşiktaş bu kadroyla şampiyon olamaz
09:55 Yavuz Ağıralioğlu'nun "Müslüman olmayan Türk'e neden insan diyelim?" sözlerine Ümit Özdağ karşı çıktı
09:43 Ümit Özdağ'ın Ordu iddiası sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bir deliyi başımıza saldılar
09:19 İstanbul'da 2 yaşındaki çocuk 8. kattan düşerek öldü! Annesinin çığlıklarıysa yürek yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 12:04:39. #1.11#
SON DAKİKA: Oltasını alan Keskin Barajı'na koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement