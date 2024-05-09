Eskişehir'de Hava Değişkenliği Vatandaşların Giyim Tercihini Etkiliyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Hava Değişkenliği Vatandaşların Giyim Tercihini Etkiliyor

Eskişehir\'de Hava Değişkenliği Vatandaşların Giyim Tercihini Etkiliyor

Eskişehir'de hava sıcaklığındaki değişkenlik, vatandaşların giyim tercihi konusunda karar vermesini zorlaştırıyor. Bazı vatandaşlar soğuk havaları düşünerek kalın giysiler tercih ederken, bazıları ise günün sıcak geçeceğini umarak kısa kollu giyiniyor. Bu durum, hava değişikliklerinin vatandaşları olumsuz etkilerken, giyim tercihlerinin de değişmesine neden oluyor.

09.05.2024 10:54
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Eskişehir'de hava sıcaklığındaki değişkenlik vatandaşların giyim tercihi konusunda karar vermesini zorlaştırıyor. Havanın soğuyacağı, yağmur yağacağını düşünen bazı vatandaşlar kalın giysileri tercih ederken, bazıları da günün sıcak geçeceğini umarak kısa kollu giyiniyor.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla hava sıcaklıklarının giderek arttığı Eskişehir'de son birkaç gündür özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havalar etkili oluyor. Meteoroloji tarafından zirai don uyarısının da yapıldığı kentte aniden değişiklik gösteren havalar bazı vatandaşları olumsuz etkilerken, bu durum giyim tercihlerinin de değişmesine neden oldu. Hasta olmamak için tedbirli davranmak isteyen vatandaşların mont ve bot gibi kalın şeyler giydiği görüldü. Bazı vatandaşlar da günün sıcak geçeceğini öngörerek kısa kollu giysilerle gezdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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