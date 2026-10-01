Eskişehir'de huzurevi sakinlerine Dünya Yaşlılar Günü'nde bocce maçı düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de huzurevi sakinlerine Dünya Yaşlılar Günü'nde bocce maçı düzenlendi

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Eskişehir\'de huzurevi sakinlerine Dünya Yaşlılar Günü\'nde bocce maçı düzenlendi
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Eskişehir'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla iki huzurevinden yaşlıların katılımıyla Bocce Dostluk Maçı düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile idarecilerin sembolik atışlarıyla başlayan karşılaşmada yaşlılar keyifli bir gün geçirdi.

Eskişehir'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevi sakinlerinin katılımıyla Bocce Dostluk Maçı etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ile Safiye Gönül Bayar Huzurevi Müdürlüğü'nden hizmet alan yaşlılar katıldı. Büyüklerin aktif yaşlanma süreçlerini desteklemek, sosyal etkileşimlerini artırmak ve sportif faaliyetlere katılımlarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen karşılaşma; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, kuruluş idarecileri ve takım kaptanlarının gerçekleştirdiği sembolik atışlarla başladı. Dostluk ve dayanışma içerisinde gerçekleşen karşılaşmada yaşlılar keyifli ve anlamlı bir gün geçirirken, sporun birleştirici gücüyle güzel anlar paylaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Tüm büyüklerimize sağlıklı, aktif ve mutlu bir yaşam temennisinde bulunuyor; 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü kutluyoruz" denildi.

Kaynak: İHA
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