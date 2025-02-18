Eskişehir'de İki Köpek Yavrusu Suya Atılarak Öldürüldü

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Boynuna taş bağlanıp suya atılan iki köpek yavrusu hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde boynuna iple taş bağlanan iki köpek yavrusu derede ölü bulundu.

Çifteler ilçesinde Karaköprü mevkiindeki bir derenin içinde iki köpek yavrusunu fark eden vatandaşlar durumu ihbarda bulundu. Bölgeye intikal eden belediye ekipleri köpekleri suyun içinden çıkardı. İncelemede, sudan çıkarılan köpeklerin boynuna iple taş bağlandığı ve öldükleri belirlendi. Köpek yavrularını suya atan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için polis ekiplerince inceleme başlatıldı.