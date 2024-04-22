Eskişehir'de ilkokul öğrencilerine 'Hayvan Sevgisi ve Sokak Hayvanlarına Yaklaşım' eğitimi verildi - Son Dakika
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Eskişehir'de ilkokul öğrencilerine 'Hayvan Sevgisi ve Sokak Hayvanlarına Yaklaşım' eğitimi verildi

Eskişehir\'de ilkokul öğrencilerine \'Hayvan Sevgisi ve Sokak Hayvanlarına Yaklaşım\' eğitimi verildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Odunpazarı ilçesinde bulunan Osmangazi İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencilerine 'Hayvan Sevgisi ve Sokak Hayvanlarına Yaklaşım' konulu bir eğitim düzenledi. Eğitimde, hayvan sevgisi, hayvan davranışları, hayvanların beslenmesi, hayvanların hayatımızdaki yeri, sokak hayvanlarına yaklaşım ve hayvan sahiplenme konuları hakkında bilgiler verildi. Eğitimlerin, Eskişehir'deki okullarda 2023-2024 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

22.04.2024 15:49
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Odunpazarı ilçesi Osmangazi İlkokulunda 4'üncü sınıf öğrencilerine 'Hayvan Sevgisi ve Sokak Hayvanlarına Yaklaşım' konulu eğitim düzenlendi.

Söz konusu eğitim Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Burcu Çetiner tarafından verildi. Toplam 120 ilkokul öğrencisi ve öğretmelerinin katıldığı eğitimde hayvan sevgisi, hayvan davranışları, hayvanların beslenmesi, hayvanların hayatımızdaki yeri, sokak hayvanlarına yaklaşım ve hayvan sahiplenme konuları hakkında bilgiler verilerek soru cevap etkinliği şeklinde tamamlandı. Yetkililer, bu eğitimlerin Eskişehir'deki okullarda 2023-2024 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de ilkokul öğrencilerine 'Hayvan Sevgisi ve Sokak Hayvanlarına Yaklaşım' eğitimi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de ilkokul öğrencilerine 'Hayvan Sevgisi ve Sokak Hayvanlarına Yaklaşım' eğitimi verildi - Son Dakika
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