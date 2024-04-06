Eskişehir\'de Kabak Tatlısı Talebi Pazarcı Esnafını Sevindirdi

Eskişehir'de genel olarak iftar sonrası hafif olduğu için tercih edilen kabak tatlısı yapmak isteyen vatandaşların talepleri pazarcı esnafın işlerini arttırdı.
Ramazan ayıyla birlikte sofralardan tatlıyı eksik etmeyen vatandaşlar, kabak tatlısına yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Pazarcı esnafı Uğur Diker, vatandaşların kabak tatlısının diğer tatlılara göre sindiriminin kolay olması sebebiyle tercih ettiğini, sofralardan eksik etmediğini ifade etti. Evde kabak tatlısı yapmak isteyen vatandaşların kabak talepleri artarken, pazarcı esnafı işlerinin yoğun olduğunu ve satışların artmasıyla birlikte esnafın yüzü güldü. Pazarcı esnafı Diker, bayram sonuna kadar kabak satışlarının devam edeceğini söyledi.
"Ramazan ayıyla birlikte kabağa muazzam bir talep var"
Eskişehir'de semt pazarında esnaf olan Uğur Diker, Ramazan ayıyla birlikte kabak tatlısının daha popüler hale geldiğini söyledi. İşlerin çok yoğun olduğunu belirten ve kabağın pişirilme şekillerinden de bahseden Diker, "Kabak tatlısı sindirimi rahat olduğu için diğer tatlılardan daha iyidir. Zaten bu aralar daha popüler olduğunu söyleyebiliriz, vatandaşlar iftardan sonra hafif tatlılar tüketmek istiyor. Dolayısıyla kabak satışlarımız da artış var. Bu yıl kabaklarımız Ramazan ayına denk geldi ve çok muazzam bir talep var, çoğu zaman işlere yetişemiyoruz. Bayramın son gününe kadar da kabağımız var, Allah nasip ederse bayramın sonuna kadar bitireceğiz. Kabağın bölgelere göre farklı pişirme şekilleri var ama Eskişehirli vatandaşlar kabağı temizledikten sonra 1 gün şekerde bekletirler, ertesi gün en kısık ateşle 45-50 dakika pişirirler ve tüketirler. Ondan sonra fırına da atılabilir, özellikle fırında yapıldığında daha bir harika oluyor. Dışı kurabiye, içi ise hafif akışkan ve jel gibi oluyor, muazzam bir tatlı haline geliyor. Kabaklarımızın paketi 30, kilosu 25 lira. Sindirimi daha rahat olması sebebiyle vatandaşlara Ramazan ayında kabak tatlısı tüketmelerini öneriyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Kabak Tatlısı Talebi Pazarcı Esnafını Sevindirdi - Son Dakika
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