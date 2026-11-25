Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde 'Kadın Kooperatifleri Buluşması' programı gerçekleştirdi.

Müdürlük binasında düzenlenen ve İl Müdürü Orhan Bayrak'ın da yer aldığı program, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesi, üretime ve istihdama katılımlarının desteklenmesi hedefiyle yapıldı. Etkinlikte kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, faaliyetlerinin desteklenmesi ve bilgi ile deneyim paylaşımının artırılması başlıkları ele alındı. Bunun yanı sıra katılımcılara kurumun sunduğu hizmet ve destek mekanizmaları anlatılırken, kooperatifler arası iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesine dair değerlendirmeler yapıldı.