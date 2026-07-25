Eskişehir\'de Kamu Yararına Taşınma

Eskişehir'de kamu yararına çalışma yapan yükümlüler, bir lisenin eski binasındaki eşyaları yeni yerleşkeye taşıdı.

Eskişehir Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü'nün çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, TEV Tuna-Orhan Nail İzgi Anadolu Lisesi yerleşkesinde bulunan 'MEBİ Ortaokul ve Lise Kitap Yazma Komisyonu Birimi' taşınma işlerine destek sağlandı. Müdürlükte kamu yararına çalışma yapan yükümlüler, eski binadaki eşyaların yeni yerleşkeye taşınmasına yardımcı oldu.