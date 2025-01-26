Eskişehir\'de Karla Mücadele Çalışmaları Başladı

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kırsal mahallelerde sorumlu olduğu bölgelerde karla mücadele çalışmalarına başlayarak, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Eskişehir'in ilçelerinde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle teyakkuz durumuna geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına başladı. Ekipler, kırsal mahallelerin yollarında karla mücadele ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların ulaşım konusunda sıkıntı yaşamamaları için özveriyle çalıştığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sürücülerden araçlarına kış lastiği taktırmalarını ve araçlarında mutlaka zincir bulundurmaları gerektiğini de hatırlattı. - ESKİŞEHİR