Eskişehir'de korunma altındaki kız çocuklar dernek iş birliğiyle sinemaya gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de korunma ve bakım altındaki kız çocuklar ara tatilde düzenlenen sinema etkinliğine katıldı. Eskişehir Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan çocuklar için Neşeli Hayatlar Derneği iş birliğiyle düzenlenen programda birlikte film izlendi.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde korunma ve bakım altında bulunan kız çocukları, ara tatil dolayısıyla düzenlenen sinema etkinliğine katıldı.
Eskişehir Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan çocuklar için Neşeli Hayatlar Derneği iş birliğiyle sinema etkinliği organize edildi. Ara tatil kapsamında gerçekleştirilen programda çocuklar, birlikte film izleyerek vakit geçirdi.
Kaynak: İHA
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