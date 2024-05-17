Eskişehir'de Kundura Tamircisi Halit Peker'in Vesikalık Fotoğraf Arşivi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Kundura Tamircisi Halit Peker'in Vesikalık Fotoğraf Arşivi

Eskişehir\'de Kundura Tamircisi Halit Peker\'in Vesikalık Fotoğraf Arşivi

Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nde kundura tamirciliği yapan Halit Peker'in 22 sene önce hobi olarak toplamaya başladığı vesikalıklarla oluşturduğu yaklaşık 3 bin 500 fotoğraflık arşivi dikkat çekerken, bölgedeki vatandaşlar vefat eden yakınlarının fotoğraflarını bile gidip ondan istiyor.

17.05.2024 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nde kundura tamirciliği yapan Halit Peker'in 22 sene önce hobi olarak toplamaya başladığı vesikalıklarla oluşturduğu yaklaşık 3 bin 500 fotoğraflık arşivi dikkat çekerken, bölgedeki vatandaşlar vefat eden yakınlarının fotoğraflarını bile gidip ondan istiyor.

Sivrihisar'da yaşayan ve uzun yıllardır kundura tamirciliği yaparak geçimini sağlayan Halit Peker, yaklaşık 22 sene önce hobi amaçlı müşterilerinin vesikalık fotoğraflarını toplamaya başladı. Zaman içerisinde vatandaşların ilgisinin artmasıyla birlikte dükkanına gelen bütün müşterilerinden vesikalık fotoğraf istemeye başlayan Peker, ilçede bulunan milletvekilinden, emniyet amiri ve savıcısına kadar çoğu vatandaşın fotoğrafını tek kitapçıkta toplayarak büyük bir arşiv oluşturdu. Yaklaşık 3 bin 500 adet fotoğrafın bulunduğu arşiv ilçedeki çoğu kişi tarafından da bilinirken, bazı vatandaşlar kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını Halit Peker'den isteyerek çoğaltıyor. Nefes aldığı sürece bu hobisini devam ettirmeyi düşünen emektar kundura tamircisi, arşivde bulunmayan vatandaşlara da seslenerek kendisine vesikalık fotoğraf götürmelerini rica ediyor.

"Elimdeki arşivi katlaya katlaya büyüttüm, aşağı yukarı 3 bin 500 adet fotoğrafımız oldu"

Oluşturduğu arşivde milletvekili, emniyet amiri, savcı ve memurlara kadar pek çok kişinin fotoğrafını bulundurduğunu dile getiren kundura tamircisi Halit Peker, "Masamın üzerine 1-2 adet fotoğraf koyarak başlamıştım. Sonra sığmayınca böyle bir fikir düşündüm. Elimdeki arşivi katlaya katlaya büyüttüm, aşağı yukarı 3 bin 500 adet fotoğrafımız oldu. Yani herkes var, bir sizler yoksunuz. Gelen müşterilerimizden tek tek vesikalık fotoğraflarını istiyorum. Sağ olsun onlar da beni kırmıyorlar, birer tane fotoğraflarını veriyorlar. Müşterilerin tepkisi çok iyi oluyor. Hatta bir arkadaşımızın babası ölmüştü, gelip fotoğrafını bana sormuştu. Ben de nedenini sorduğumda çoğaltıp, büyülteceğini söyledi. Fotoğrafı geri getirmesi şartıyla verdim. Ondan sonra babasının çoğalttığı ve büyülttüğü resimleriyle birlikte geldi. Bunu Sivrihisar'da arasanız bulamazsınız, ilçemizin fotoğraf arşivi bende. Rahmetli olan kişiler de var bunun içinde. Vefat ettikleri zaman altlarına rahmetli diye not alıyoruz, ölüm tarihine kadar atıyoruz. Bu 1 parçaydı, sonra 10 parça oldu ve büyüdü. Ben bunu daha da büyüteceğim, ömrümün yettiği müddetçe sürdüreceğim. Beni duyan ve fotoğrafını vermeyen arkadaşlardan da rica ediyorum, getirirlerse onların da resimleri burada olabilir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sivrihisar, Eskişehir, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Kundura Tamircisi Halit Peker'in Vesikalık Fotoğraf Arşivi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 İsrail’in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen “Yalancılar“ sesiyle irkildi İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen "Yalancılar" sesiyle irkildi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
16:46 Rıza Çalımbay: Beşiktaş’a yakışmayan bir davranış oldu Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a yakışmayan bir davranış oldu
16:41 TikTok’ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı TikTok'ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı
16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:35:31. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kundura Tamircisi Halit Peker'in Vesikalık Fotoğraf Arşivi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement